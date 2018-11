Begleiter am Ende eines Lebens

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Seit zwei Jahrzehnten gibt es den ambulanten Hospiz- und Pallativberatungsdienst Märkisch-Oderland unter dem Dach des Diakonischen Werkes Oderland-Spree. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres gab es einen Rückblick, Musik und Dank an alle ehrenamtlichen Helfer.

Es begann mit einer ABM-Stelle. Eine kleine Schar engagierter Menschen wie Dorothea Giese, Christian Gehlsen, Brigitte Schmidtbauer und Birgit Scholz wollten eine Änderung der Kultur beim Thema Sterben. Lange Zeit war es tabu, fand das Sterben abseits jeglichen öffentlichen Mittuns statt. Der damalige MOL-Landrat Gunter Fritsch unterstützte das Vorhaben sofort, übernahm die Schirmherrschaft. Stück für Stück wurde der Hospizdienst aufgebaut.

Am 3. November 1998 fand er sein Domizil unter dem Dach des Diakonischen Werkes. Gunter Fritsch war auch der Einladung zur Jubiläumsveranstaltung in der Seelower Kirche gefolgt. „Sie können stolz sein auf das, was sich seitdem entwickelt hat“, sagte er. Er sei froh, dass immer mehr Menschen begreifen, dass das Sterben zum Leben gehört, dass sie ihre Freizeit schenken, um Kranke und Sterbende sowie deren Angehörige zu begleiten. Oft reiche es zuzuhören, zu trösten. Mit Blick auf die weiter alternde Gesellschaft werde dieser Dienst weiter an Bedeutung gewinnen, so Fritsch.

Martina Hickstein, seit 2003 das Gesicht des Dienstes, ließ die Entwicklung Revue passieren. 16 Kurse seien durchgeführt worden, um Menschen für diesen Dienst zu befähigen. Selbstverständlich sei heute der Zusatz „Pallativberatungsdienst“, denn Ärzte, Sozial- und Pallativstationen in Krankenhäusern arbeiten gemeinsam mit den Ehrenamtlichen. Denen galt Freitagabend immer wieder Dank und Respekt, so auch von Bernd Wittchow, dem Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werkes.

80 Frauen und Männer sind derzeit im Landkreis ehrenamtlich im Dienst tätig. Menschen, die bereit seien, sich einzulassen, die Schicksale aushalten und verlässlich anderen zur Seite stehen, betonte Martina Hickstein. Die Koordinatoren werden mittlerweile über die Krankenkassen rückwirkend finanziert. Sachkosten jedoch müssten bis heute über Spenden und Zuwendungen erbracht werden. Nur so habe man den Dienst ausbauen können, sagte Hickstein. Es gibt Gedenk- und Trostfeiern, Eltern- und Trauercafé, den Kindertrauerdienst und mehr.

Der Dienst vermittelt zudem Hilfe und Beratung in organisatorischen Fragen, wie Miriam Göldner, seit 2012 als Koordinatorin im Dienst tätig, deutlich machte. Das Besondere sei, dass Menschen ohne jede Vorleistung Vertrauen schenken. Ein Vertrauen, das in erster Linie die Ehrenamtlichen mit ihrer selbstlosen Arbeit geschaffen haben, würdige Miriam Göldner. Zum Team gehört auch Anke Burchat. Die einstige Intensiv-Krankenschwester verstärkt das Team seit einem Jahr. Als ganz Neue stellte sich Franziska Janis vor, die erst seit Oktober dabei ist. Sie wird die Kinder- und Jugendhospizarbeit entwickeln. Eingeschlossen seien Begegnungen mit Schülern, um sie für das Thema zu sensibilisieren, sagte sie.

Passend zum Anlass erlebten die Ehrenamtler sowie zahlreiche Gäste ein grandioses Konzert mit Harry Timmermann und Alexandr Danko. Das Duo der Gruppe „Harry`s Freilach“ aus Berlin spielte Klezmermusik – Timmermann auf der Klarienette und Danko auf dem Bajan, dem russischen Knopfakkordeon. Anschließend blieb Zeit für Gespräche und Austausch.

Infos unter Tel. 03341 3059032, www.diakonie-ols.de