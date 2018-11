Ölspur behindert Verkehr auf der A 111

Anja Hamm

Stolpe (MOZ) Nur eingeschränkt rollte der Verkehr am Sonntagabend auf der Autobahn A 111 zwischen Auffahrt Stolpe Richtung Abfahrt Schulzendorfer Straße. Wie die Autobahnpolizei in Walsleben am Sonntagabend mitteilte, hatte ein VW-Transporter wegen eines Motorschadens über eine Strecke von etwa einem Kilometer Öl verloren. Gegen 17.10 Uhr ging der Anruf bei der Polizei ein. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen, um die Ölspur zu beseitigen. Dazu wurde der rechte Fahrstreifen Richtung Schulzendorfer Straße zeitweise gesperrt. Gegen 19.30 Uhr konnte der Verkehr dann wieder ungehindert rollen.