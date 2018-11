Fachamt verrechnet sich um 1,3 Millionen Euro

Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) Die Stadtverordneten haben im März einen fehlerhaften Haushalt 2018 verabschiedet. 1,3 Millionen Euro Personalkosten wurden darin zwei Mal abgesetzt. Damit war die schwarze Null verfehlt. Im August genehmigte das Land diesen Haushalt.

In einer Klausurtagung der Rathausspitze am 19. Oktober informierte Kämmerin Corinna Schubert, dass die Haushaltsführung 2018 ein mögliches Problem von ungedeckten Bedarfen zeigt. Etwa 2,4 Millionen Euro Mehrbedarfe, darunter ein Personalkostenaufwuchs von 1,2 Millionen Euro sind abzusehen, gab sie zu Protokoll. Die Mehrerträge von etwa 2,1 Millionen Euro würden nicht als Ausgleich reichen. Der Beigeordnete Jens-Marcel Ullrich stellte aus Landeserstattungen noch 460 000 Euro in Aussicht. Schubert wurde beauftragt, ob unter diesen Umständen eine drohende Haushaltssperre abzuwenden ist.

OB René Wilke will diese protokollierten Zahlen 14 Tage nach der Klausur „ausdrücklich nicht bestätigen“. Richtig sei, dass die Personalkostenplanung für den Haushalt 2018 „sich in Teilen nicht wie vorgesehen umsetzen lässt“. Ein Grund seien geplante tarifliche Lohnkostensteigerungen in Höhe von 1,5 Prozent, die sich jedoch mit 3 Prozent niederschlagen. Das allein verursacht etwa 700 000 Euro Mehrkosten, teilt Rathaussprecher Uwe Meier mit. Auch Mindereinnahmen aus verschiedenen Steuerarten würden sich negativ niederschlagen.

„Ein weiterer Aufwuchs beruht auf der doppelten Absetzung einer HSK-Maßnahme (Haushaltssicherungskonzept, d.R.) im ersten Halbjahr 2018, was den Haushalt mit etwa 1,3 Millionen Euro belastet“, teilt Meier auf Nachfrage mit. Darüber informierte die Kämmerin die Stadtverordneten im Hauptausschuss am 27. Juli. In einer vom OB eingereichten Vorlage heißt es: „Allerdings wurde die Maßnahme … Reduzierung des Personalaufwandes (30 VZE) seitens des Fachbereiches doppelt abgesetzt. Mit diesem Planungsfehler fehlen im Personalbudget 2018 1,32 Millionen Euro.“ Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Gegensteuerung bekanntgemacht: Keine neuen Stellen ohne Deckungsvorschlag. Ausnahmen: 12 zusätzliche Stellen im Bereich Brandschutz, acht zusätzliche Stellen in der Regionalleitstelle, zusätzliche Stellen für die Erstellung der offenen Jahresrechnungen sowie zusätzliche Stellen im Jugend- und Sozialamt.

Eine öffentliche Diskussion zu diesem Planungsfehler in der Kämmerei gab es nicht. Die „Frankfurter Bürgerinitiative“ unterstellt in einer Presseerklärung, dass im Vorfeld der Hauptausschusssitzung „ein diesbezüglicher Umgang“ abgesprochen worden wäre. „Man könnte auch unterstellen, dass die Öffentlichkeit über das Ausmaß der Personalkosten getäuscht werden sollte“, heißt es weiter. Die „Bürgerinitiative“ fordert „Aufklärung darüber, wie so ein entscheidender Fehler entstehen konnte und wer dafür verantwortlich ist.“

Aus dem Rathaus ist zu vernehmen, dass es sich in der Tat um einen „Riesen-Fehler“ – „aus Versehen“ – im Fachamt handle. Der Fehler sei jedoch später in der Kämmerei entdeckt, darüber im Hauptausschuss informiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Auch das Innenministerium sei informiert worden. Dennoch genehmigte die Kommunalaufsicht den Haushalt 2018 im August – obwohl es keiner mit einer „schwarzen Null“ war.

Aktuell ist davon auszugehen, teilt Meier mit, dass die so entstehende Unterdeckung durch Sparmaßnahmen, erhöhte Einnahmen in verschiedenen Bereichen sowie weniger gravierend ausfallende Mindereinnahmen aufgefangen werden kann. Nach derzeitigem Stand würden die im Haushalt 2018 definierten Ausgabenziele eingehalten. „Oberbürgermeister René Wilke und Kämmerin Corinna Schubert sehen derzeit keine Notwendigkeit, eine Haushaltssperre zu verhängen“, heißt es. Wilke will in der nächsten Hauptausschusssitzung einen Bericht zum Haushaltsvollzug per 30. September vorstellen. „Die Verwaltungsspitze geht mit Problemen bei der Haushaltsdurchführung sehr ernsthaft sowie transparent um“, betont Wilke. Die in der Klausurtagung am 19. Oktober genannten Zahlen könne er jedoch aktuell noch nicht konkretisieren.