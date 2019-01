Acht Hochkaräter wollen den Cup

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Heute Abend geht der Budenzauber weiter im Eberswalder Sportzentrum Westend. Ab 18 Uhr stehen sich acht Teams beim 8. arxes-tolina-Hallenfußballturnier gegenüber. Auch am Sonnabend und Sonntag rollt der Ball auf dem Hallenboden.

Diese achte Auflage dieses Hallenfußball-Spektakels mit namhaften Teilnehmern verspricht wieder Spannung pur, gleich über drei Tage. Denn nach dem Highlight der 1. Männer am Freitag mit acht Teams folgen am Samstag und Sonntag weitere Cups. So der arxes-tolina U 13 Cup der Jahrgänge 2006/2007 und der arxes-tolina-cup Ü 35 der Altherren. Der Sonntag gehört dann den Jahrgängen 2008/2009 beim arxes-tolina U 11 Cup. Teams aus Eberswalde, der Region und Berlin und Umgebung haben schon ihrer Zusage zur Teilnahme gegeben.

Das Teilnehmerfeld des 8. arxes-tolina-cup der 1. Männer steht ebenfalls schon fest. Die Auslosung ist bereits erfolgt. So spielt in Gruppe A Gastgeber Preussen Eberswalde, Oberligist FC Strausberg, Landesligist Angermünder FC und Brandenburgligist Union Klosterfelde. Die Gruppe B führt Brandenburgligist FSV Bernau vor Titelverteidiger 1. FC Union Berlin U 19 aus der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost an, gefolgt von den beiden anderen Gästen aus der Brandenburgliga, Tabellenführer Einheit Bernau und Dauerteilnehmer FC Eisenhüttenstadt. Da wird es in beiden Gruppen hoch hergehen um den Einzug in die Halbfinals. Zumal die Vorschlussrunde schon Prämien verspricht. Auf den Turniersieger warten wiederum stolze 1000 Euro vom Hauptsponsor arxes-tolina. Dem Verlierer werden 600 Euro sicher etwas trösten. Der Sieger des kleinen Finale erhält 300 Euro und dem Verlierer winken noch 100 Euro für die Mannschaftskasse. Aber auch auf die Zuschauer warten in der Tombola (auf die Eintrittskarte) wieder viele attraktive Preise. Beim 7. arxes-tolina-cup war es ein Galaxy S7 als Hauptpreis.

Im Januar beim 7. arxes-tolina-cup gewann übrigens der 1. FC Union Berlin U 19 in einem spannenden Finale die Siegertrophäe gegen Gastgeber Preussen Eberswalde. Nach einem 2:2, Preussen lag zweimal in Front, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Da hatten die Youngster von Union Berlin die besseren Nerven, gewannen mit 3:2 das Neunmeterschießen. Der Jubel war entsprechend fanatisch, beim Siegerteam und den vielen mitgereisten stimmungsvollen Union-Fans auf den Rängen.

Vizemeister Preussen, so hieß es auch unlängst beim Bürgermeisterpokal an selber Stätte. Da mussten sich die Eberswalder beim Turnier des Fußballkreises mit nur einem Tor weniger dem FSV Bernau zum Sieg gratulieren.

Frühestens im Halbfinale des arxes-tolina-Cups könnten beide wieder aufeinandertreffen. Beim Bürgermeisterpokal behielt der FSV mit einem 2:0 die Oberhand. Das soll sich nun nach Ansicht der Eberswalder umkehren, denn auch jetzt als Gastgeber wollen die Preussen keine Gastgeschenke in solcher Form verteilen.

Bisher gelang noch keinem Turniersieger die Titelverteidigung oder ein zweiter Titelgewinn. So könnte es trotz der bereits achten Auflage des Turniers zu einer Premiere kommen. Ein echter Favorit ist in dem hochkarätigen Teilnehmerfeld nicht auszumachen. Insofern dürfte für Spannung genug gesorgt sein, wer am Ende über den Cup jubeln wird.

Parkplätze stehen auf dem Gelände des Sportzentrums reichlich zur Verfügung. Am Freitag um 18 Uhr erfolgt der offizielle Beginn des Turnier, eine Viertelstunde später wird der erste Anstoß erfolgen. Etwa vier Stunden später soll dann der erste Cup-Gewinner feststehen.