Heinz Thiel wird zum Geburtstag geehrt

Jörg Richter

Frankfurt Meist sind runde Geburtstage ein willkommener Anlass verdienstvolle Mitarbeiter, Trainer, oder Funktionäre auszuzeichnen. So wurde auch der 60. Geburtstag von Heinz Thiel, der als Stützpunktverantwortlicher Trainer in Frankfurt fungiert, von Verein und Verband genutzt, um ihn für seine Verdienste um den Ringkampfsport, in und um Frankfurt zu ehren. Zunächst kamen vor dem Weihnachtsfest die Männer und Junioren am Hause Thiel in Frankfurt vorbei um den verdienstvollen Trainer Glückwünsche – verbunden mit einem Dankeschön für jahrelange Arbeit auszusprechen.

Beim letzten Regionalliga-Punktkampf im Sportzentrum Frankfurt reihten sich auch der Verein, sowie der Ringer- Verband Brandenburg in die lange Reihe der Gratulanten ein, die den Jubilar vor der großen Kulisse von über 200 Zuschauern mit einem Gutschein, sowie der Ehrennadel des RVB in Gold ehrten.

Seit 1981 ist Heinz Thiel als Trainer am Stützpunkt Frankfurt tätig, alle Athleten, denen der Sprung in die nationale Spitze, sowie auf die internationale Bühne gelang, gingen durch die Hände des nunmehr 60-jährigen. Seine größten Erfolge als Trainer feierte Heinz Thiel im Freistilbereich mit Andre Toch, den er zu mehreren internationalen Medaillengewinnen führte.

Andre Toch wurde 1990 Vizeweltmeister bei den Kadetten, 1994 gewann der Freistilspezialist aus Frankfurt WM-Bronze bei der U-21.

Auch an Christian John, dem zuletzt erfolgreichsten Ringer des Stützpunktes von der Oder, gab Heinz Thiel seine Erfahrungen weiter, genauso wie an die Youngster Andre Ginc und Franz Richter, die im Kadetten und zuletzt im Juniorenbereich erfolgreich kämpften. In der Ringerhalle fand man Heinz Thiel zwischen den Feiertagen allerdings nicht, denn er nutzte das ganz besondere Geschenk seiner Frau, die ihm eine Karte für das Spitzenspiel in der englischen Premierligue FC Liverpool gegen Arsenal London schenkte.