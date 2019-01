Wettbewerb für „Profis“ und Hobbykicker

Riesengroßes Aufgebot: Das Siegerteam FC Christian Steiffen hatte 14 Mannschaftsmitglieder – so waren also viele Wechselmöglichkeiten vorhanden. Stets musste eine Frau mit dabei sein, maximal zwei Vereinsspieler gleichzeitig waren auf dem Feld in der Mehrzweckhalle erlaubt. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies, Carola Voigt

Angermünde Mit dem 2:0-Endspiel-Erfolg des immerhin 14-köpfigen Teams FC Christian Steiffen gegen Ajax Lattenstramm ist das traditionelle Hallenfußball-Turnier des Jugendkulturzentrums „Alte Brauerei“ zu Ende gegangen. Am vorletzten Tag des alten Jahres trafen sich dazu 15 Vertretungen in der Mehrzweckhalle am Einstein-Gymnasium.

Der Wettbewerb, bei dem obligatorisch neben Vereinsfußballern (immer nur zwei pro Team durften gleichzeitig auf dem Spielfeld sein) auch viele Hobby-Kicker ihren Spaß haben wollen, strotzte nicht gerade von vielen Treffern. In immerhin 44 ausgetragenen Partien fielen gerade einmal 65 Treffer, was im Durchschnitt also anderthalb pro sechsminütiger Begegnung ergibt. Allein 13 Begegnungen – darunter auch das später im Neunmeterduell entschiedene kleine Finale – endeten komplett torlos. Das trefferreichste Match mit vier Toren in 240 Sekunden lieferten sich im 29. von 30 Vorrundenspielen die Teams „Torsten Schwarz“ und „Igelbande“ (3:1).

Zunächst wurde in drei Fünfer-Staffeln die Vorrunde absolviert, aus der sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten pro Gruppe sowie die zwei besten von drei Staffeldritten für die Zwischenrunde qualifizierten. Für sieben Mannschaften war das Turnier also nach der Vorrunde beendet: Schubidu, Kickerz Prenzlau, Hippies, Igelbande, Juventus Chorin und die Bubble-Footballer von Bumpy Kongz sowie die Vertretung mit dem längsten Namen, nämlich „Das Team, das mir persönlich am besten gefällt“.

Während in den Staffeln A und C bei jeweils zehn Spielen insgesamt nur zwölf Treffer zu registrieren waren, brachte es die B-Gruppe mit der genannten torreichsten Begegnung immerhin auf 19 Tore. Keine Mannschaft blieb komplett ungeschoren, ohne Niederlage bei unterschiedlicher Anzahl von Remis-Partien blieben sechs Team. Die kurioseste Runde lieferte sich wohl die A-Staffel: Hier verloren die „Bumpy Kongz“ nicht nur all ihre Partien mit 0:1, sondern brachte es Team „Schubidu“ tatsächlich fertig, viermal 0:0 zu spielen. Für das Vordringen in die Zwischenrunde sollte dies nicht reichen, denn mit vier Punkten war man schlechtester Staffeldritter hinter „Ajax Lattenstramm“ (6 Zähler – am Ende sogar im Finale!) und „Harter Kern“ (5).

Auch in der Zwischenrunde blieben mit den beiden späteren Finalisten sowie den Teams „Füchse“ und „Torsten Schwarz“ vier Mannschaften niederlagenfrei. Beim Toreschießen tat sich die Gruppe D hervor, in welcher immerhin im Durchschnitt zwei Treffer pro Begegnung fielen. Nur siebenmal schlug es insgesamt in den sechs Partien der E-Staffel ein: Es gab zwei 2:0-Erfolge und zwei torlose Unentschieden. Hier wurde es in der Entscheidung um den Endspielplatz dann auch ganz eng: Punktgleich mit jeweils fünf Zählern entschied zwischen „Ajax Lattenstramm“ und „Team Torsten Schwarz“ am Ende ein Treffer (siehe nebenstehende Turnier-Statistik).

Während die Plätze 5 bis 8 für „Harter Kern“, „FC Hansa Ros-­cock“, „SV Wacker Durchsaufen“ und „Eskalation“ anschließend nicht mehr ausgespielt wurden, musste bei den beiden finalen Begegnungen auf eine nur fünfminütige Spieldauer reduziert werden. Christian Pochert im Tor der „Schwarz“-Truppe verhinderte bei den einzigen echten Möglichkeit des Kontrahenten „Füchse“ einen Treffer – die Entscheidung fiel dann durch ein Tor im Neunmeterschießen.

Im Endspiel setzten Landesliga-Kicker des Angermünder FC dem Geschehen ihren Stempel auf: Beim siegreichen „FC Christian Steiffen“, wo auch Ian Beckmann mit von der Partie war, bereitete Dominik Fuchs beispielsweise das 1:0 durch Tobias Koß vor. Letztlich fiel auch noch ein zweites Tor gegen „Ajax Lattenstramm“, wodurch der 2:0-Sieg des FCCS unter Dach und Fach gebracht war und das Braue-Turnier Ausgabe 2018 sein Ende gefunden hatte.