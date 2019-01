Volleyball-Neujahrsturnier mit zwei Wettbewerben

Kurt Kuhlisch

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend wird zum 27. Mal das Eisenhüttenstädter Neujahrsturnier für Volleyball-Mixed-Teams ausgetragen. Es beginnt um 8 Uhr mit 15 Mannschaften im Fun-Bereich in der Sporthalle an der Schleuse und mit zwölf Teams mit Akteuren im Ligaspielbetrieb in der Sporthalle am Diesterwegring. Die vorherigen Männer hinter dem Turnier, Thomas Drescher und Ingo Schwarz, sowie der Vorsitzende des organisierenden VSB offensiv Eisenhüttenstadt Torsten Geller, haben das Zepter nach jahrelanger Organisation übergeben. Neue Organisatoren sind Florian Homm (22), Trainer der 2. Damenmanschaft des VSB in der Landesklasse, und Kurt Kuhlisch (33), Trainer der U14 bis U16 im Jugendspielbetrieb des Landes Brandenburg.

Die Idee der Unterteilung in den Fun- und Fortgeschrittenen-Cup erwuchs aus dem Wunsch, möglichst gleiches spielerisches Potenzial gegeneinander antreten zu lassen, so dass der Spaß erhalten bleibt und die Freizeit-Volleyballer nicht hoffnungslos unterlegen sind.

Die Turnierleitung im Fun-Cup übernehmen Ralf Meinel (jahrelang Jugend-Trainer beim VSB) und Steffen Hink (Freizeit-Volleyballer bei den VSB-Oldies). Gespielt wird in diesem Turnier im Modus jeder gegen jeden, um eine möglichst hohe Spielintensität zu gewährleisten.

Im Wettbewerb der Liga-Spieler, die überwiegend aus Berlin-Brandenburg kommen, ist Frank Zager (Trainer beim VSB) Turnierleiter. Er hat 16 Teams mit einem zeitlich streng geplanten Spielmodus bis zum Finale zu koordinieren. Kurt Kuhlisch gestaltet den Spielmodus, bei dem die Teams möglichst viele Spiele bestreiten sollen.

Solveig Lehmann und Yvonne Müller kümmern sich um das Catering. Sponsoren sind unter anderem die Firmen Opus-Bau und Heizung-Koschke aus Eisenhüttenstadt, die weitere Veranstaltungen des Vereins unterstützen. Eröffnen wird dieses Turnier der Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer.