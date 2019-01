Grünheider SV im Final Four

Kai Beißer

Potsdam (MOZ) „Wir freuen uns auf die Pokalspiele, auch wenn natürlich die Liga Priorität hat“, sagt Frank Morawetz, Trainer der Oberliga-Handballer des Grünheider SV, vor dem Final Four des Landespokals am Wochenende in Potsdam.

Der Viertligist trifft im Halbfinale am Sonnabend, 13.45 Uhr, zunächst auf den Oranienburger HC II. Der ungeschlagene Spitzenreiter der Verbandsliga Nord ist eine junge Mannschaft, ergänzt durch einige gestandene Spieler, etliche mit Drittliga-Erfahrung beim OHC. „Aber wir wollen natürlich ins Finale einziehen“, sagt Morawetz, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Trainiert hat die Mannschaft nach einer Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel nur am Donnerstag, „nächste Woche haben wir dann noch drei Einheiten, um uns auf das wichtige Punktspiel gegen die SG Uni Greifswald vorzubereiten.“ Dass beim Final Four erstmals auch Platz 3 ausgespielt wird, passt dem Grünheider Trainer gut ins Konzept: „Ja, ich bin dankbar, dass wir auch bei einer Niederlage im Halbfinale auf jeden Fall zwei Spiele haben.“

Ab 17.15 Uhr treffen Liga-Rivale MTV Altlandsberg und Brandenburgligist HSG Teltow/Ruhlsdorf aufeinander. Das kleine Finale wird tags darauf bereits um 12.30 Uhr angepfiffen, das Endspiel um 17.15 Uhr.