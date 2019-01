Segen für Amt und Rathaus

boh

Rathenow (rez) Der 6. Januar ist für viele Christen kein Tag wie jeder andere. Für Angehörige der Russischen und der Serbischen Orthodoxen Kirche beginnt nun das Weihnachtsfest. Katholische Christen begehen indes das Fest der Erscheinung des Herrn. Damit ist die Geburt Jesu gemeint, nach welcher die Heiligen Drei Könige dem Baby ihre Gaben überbrachten. Deshalb wird der 6. Januar bei uns auch als Dreikönigstag bezeichnet.

Allerorten kehren die Sternsinger heim, die am 28. Dezember zum Dreikönigssingen ausgesandt wurden und 20*C+M+B+19 an Türrahmen schrieben. Die einen lesen darin die Anfangsbuchstaben der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Wie Vikar Markus Hartung von der katholischen St.Georg-Pfarrgemeinde Rathenow und Premnitz erklärt, stünden die Buchstaben aber richtiger Weise für Christus mansionem benedicat, zu Deutsch: Christus segne dieses Haus. So lautet nun auch der Segen für Landratsamt und Rathenower Rathaus.

An beiden Orten gastierten die Sternsinger am Donnerstagnachmittag. Landrat und Bürgermeister erfuhren vom diesjährigen Motto der deutschlandweiten Aktion: „Wir gehören zusammen - In Peru und weltweit“. Von den gesammelten Spenden werden diesmal Kinder mit Behinderungen unterstützt. Die Rathenower Sternsinger erklärten Landrat Roger Lewandowski und Verwaltungsmitarbeitern die Projektarbeit, die in Peru unterstützt werden soll. Eine Schule bietet in der Hauptstadt des südamerikanischen Landes, Lima, Therapien für Kinder mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen.

Wie viele Spenden die Sternsinger aus Rathenow und Premnitz beitragen können, geben sie in den Gottesdiensten an diesem Sonntag bekannt. In Premnitz beginnt dieser um 8.30 Uhr, in Rathenow um 10.30 Uhr. Insgesamt gehören der Pfarrgemeinde rund 775 katholische Christen an, die am 6. Januar die Erscheinung des Herrn feiern. In einem Beitrag auf www.vaticannews.va heißt es über das aktuelle Päpstliche Jahrbuch (Annuario Pontificio), das im Juni veröffentlicht wurde, dass die Zahl der getauften Katholiken weltweit von 2015 zu 2016 um 1,1 Prozent auf 1,299 Milliarden gestiegen sei.