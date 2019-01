Die Besten im ganzen Land

Johannes Gohlke

Eberswalde Ein überaus erfolgreiches Jahr liegt hinter der Tischtennis-Nachwuchsabteilung des TTC Finow, wie es auch bei der Brandenburger Landesmeisterschaft deutlich wurde. Nicht zuletzt ist das dem kleinen, aber sehr engagierte Trainerteam der Eberswalder zu verdanken.

Viermal in der Woche bitten die TTC-Coaches Claudia Petereit und Johannes Gohlke, vom Brandenburger Landestrainer Uwe Beier sowie zwei weiteren Übungsleitern unterstützt, den Finower Nachwuchs zum Training. Dabei betreuen sie ein elf Spieler starkes Leistungsteam, gut 25 Kinder und Jugendliche im Breitensportbereich sowie eine gut aufgestellte Anfängergruppe. Dass es trotz des kleinen Betreuerstabes dazu reicht, Brandenburgs Nummer 1 im Nachwuchstischtennis zu sein, ist eine riesige, aber gemeisterte Herausforderung.

Deutlich wurde dieses Herausstellungsmerkmal der Finower beim Turnier mit 150 Akteuren der Brandenburger Nachwuchselite. An zwei Tagen wurden in vier verschiedenen Altersklassen die Sieger und Platzierten in ausgespielt. Qualifiziert für die Landesmeisterschaft hatten sich über mehrere Qualifikationsturniere insgesamt 22 Barnimer Tischtennisasse. Somit war der Barnim, der Kreis mit den meisten Startern. Ausschlaggebend war dafür besonders die beachtlich hohe Teilnehmerzahl vom TTC Finow/Eberswalde. Mit Annelie Bath, Pia Touhsaint, Luisa Bernitz, Emelie Schröder, Leonie Machner, Sophia Rudolph, Chiara Baltus, Michelle Wutskowsky, Alina Schön, Jermain Schultz, Malte Brückner, Louis Bath, Nils Postler, Matti Klein, Johannes Bernitz, Max Zeitler und Johann Toll waren 17 Tischtennisspieler aus Finow qualifiziert. Dazu kamen noch die Werneuchener Antonia Fischer, Bennet Buchert und Lukas Juckel sowie die Bernauer Felix Beck und Sascha Kiank.

Während für einen Teil der Kinder schon allein die Teilnahme ein großer Erfolg war, war das Ziel für die Spieler des Leistungsstützpunktes in Finow, der Gewinn von mindestens einer Medaille. Die Chance darauf bestand für alle Teilnehmer sowohl im Einzel- als auch im Doppelwettbewerb.

Tatsächlich mit Medaillen zurück kamen letztendlich alle elf Finower Leistungssportler sowie auch die Finower Breitensportlerin Machner und der aufgrund seines Studiums nur noch sporadisch bei den Herren trainierende Toll. Am Besten schnitten die Schülerinnen Chiara Baltus und Michelle Wutskowsky ab. Die 14-jährige Baltus gewann Einzelgold sowohl in der Klasse der A-Schülerinnen als auch bei den bis zu 17 Jahre alten Mädchen. Dazu gelang ihr bei den Mädchen auch der Sieg im Doppel zusammen mit Schön und bei den A-Schülerinnen ein zweiter Platz im Doppel zusammen mit Leonie Machner.

Ebenfalls drei Mal Gold und einmal Silber gewann die zwölfjährige Wutskowsky. Bei den B-Schülerinnen gewann sie in einem dramatischen Finale hauchdünn im Entscheidungssatz gegen ihre Vereinskameradin Sophia Rudolph. Zusammen mit ihr gewann sie gleich zwei Titel im Doppel. Denn weder bei den B- noch bei den A-Schülerinnen war das eingespielte Duo zu bezwingen.

Die gerade erst zwölf Jahre alt gewordene Rudolph gewann neben den zwei Goldmedaillen im Doppel und der im B-Schülerinnen Einzel, auch noch Bronze im Einzel bei den bis zu drei Jahre älteren A-Schülerinnen.

Zwei starke Medaillen trotz Verletzung gewann Jermain Schultz bei den C-Schülern. Der Zehnjährige belegte im Einzel den 3. und im Doppel den 2. Platz. Noch stärker verkaufte sich die gleichaltrige Luisa Bernitz. Sie gewann sensationell den Titel im Einzel und sorgte damit für viele Freudentränen bei ihren Betreuern. Im Doppel gewann sie zusammen mit der erst neunjährigen Annelie Bath auch noch eine Bronzemedaille.

Ebenfalls im Doppel erfolgreich waren die Brüder der zwei Schülerinnen, Johannes Bernitz und Louis Bath. Das eingespielte Finower Doppel gewann bei den A-Schülern Bronze und war auch bei den Jungen nur knapp am Halbfinale gescheitert. Für Nils Postler und Matti Klein sprang sogar die Silbermedaille im Doppel der A-Schüler heraus. Im Einzel durften sich Klein und Bernitz jeweils über eine Bronzemedaille freuen.

Bei seinem letzten Auftritt im Nachwuchs durfte auch der 17-jährige Toll noch eine Silbermedaille im Doppel mit Nachhause nehmen. Dies rundet seine sehr erfolgreiche Nachwuchszeit standesgemäß ab. Nur knapp verpasst hat eine Doppelmedaille das Barnimer Duo Kiank/Juckel. Gegen die späteren Sieger waren sie im Viertelfinale nach einer starken Leistung nur knapp im Entscheidungssatz unterlegen.

Der TTC Finow schloss die Landesmeisterschaft mit 19 Medaillengewinnen zum achten Mal in Folge als erfolgreichster Verein Brandenburgs ab. Ein Ende dieser Dominanz ist aufgrund der guten Arbeit des Finower Trainerteams aktuell noch nicht in Sicht.