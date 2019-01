Trainingsstart beim FSV Union

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde starten am Montag ihre Vorbereitung auf die restliche Rückrunde in der Regionalliga Nordost. Los geht es um 12 Uhr mit einem Laktat-Test, dem sich nach einer Trainingseinheit ein Testspiel gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf anschließt. Die Partie gegen den Ersten der Landesklasse Ost beginnt um 19 Uhr im Friesenstadion. Zwei Tage später treten die Fürstenwalder zur gleichen Zeit beim Berlin-Ligisten Eintracht Mahlsdorf an, ehe am 12. Januar, ab 14 Uhr, Oberliga-Spitzenreiter SV Lichtenberg Gast beim FSV Uinon ist. Vier Tage später kommt dann Liga-Kontrahent Berliner AK (18 Uhr).