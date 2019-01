Ausgenutzt, misshandelt, gerettet

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Brigitta Berkner hat ehrenamtlich eine Pflegestelle für Hunde aus einem spanischen Tierheim eingerichtet. Sie übernimmt gequälte Galgos in Obhut, um sie daheim wieder liebevoll an Menschen zu gewöhnen, damit sie vermittelt werden können.

Ihr Schicksal erinnert ein wenig an Grimms Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Tiere, die jahrelang treu dem Menschen dienten, werden fortgejagt, ausgesetzt oder getötet, wenn sie zu alt und nicht mehr nützlich sind.

In Spanien erleiden unzählige Galgos, eine spanische Windhundrasse, die speziell zur Jagd gezüchtet wird, regelmäßig dieses Schicksal. Wenn die Jagdsaison zu Ende geht, werden sie ausgesetzt oder getötet. Und nicht nur das, sie werden oft auch grausam gequält.

Als die AngermünderinBrigitta Berkner auf der Suche nach einem neuen Hund auf den Tierschutzverein „Hundeträume werden wahr e.V.“ trifft und dabei auf Geschichten und Fotos von ausgesetzten und misshandelten Galgos stößt, um die sich der Verein kümmert, ist sie zutiefst erschüttert und zugleich entschlossen, hier zu helfen. „Der Verein arbeitet mit einer spanischen Tierschutzorganisation zusammen, die in Madrid ein Tierheim für Galgos betreibt. Die Hunde haben oft entsetzliche Qualen erlitten“, erzählt Brigitta Berkner. „Galgos sind in Spanien auch heute noch als Jagdhunde begehrt. Hier werden sie oft massenhaft gezüchtet und manchmal bis zu 20 Stück in engen Verliesen oder Ställen für die Jagd gehalten. Und wenn sie ausgedient haben, werden sie qualvoll an Bäumen erhängt, ertränkt oder ausgesetzt.“ Brigitta Berkner zeigt erschütternde Videos aus dem spanischen Tierheim von misshandelten Galgos mit grausamen Verletzungen, gebrochenen Hinterläufen, abgeschnittenen Ruten oder schlimmen Verätzungen durch übergossene Säure.

Auch in Spanien ist das strafbar. Doch die skrupellosen Jäger schneiden den Tieren den Mikrochip aus dem Leib, sodass der Halter nicht nachweisbar ist, berichtet Brigitta Berkner. Beschlagnahmte oder gefundene Hunde werden im Tierheim aufgepäppelt, gesund gepflegt und einige schließlich über den Paten-Verein „Hundeträume“ nach Deutschland vermittelt, um hier ein liebevolles Zuhause zu finden.

Lusis neues Zuhause ist Angermünde und ihr Lieblingsplatz das Sofa. Die Windhündin kam einst mit unzähligen Narben übersät und völlig verängstigt aus Spanien zu Brigitta Berkner und hat sich zu einer hübschen, ruhigen und zutraulichen Mitbewohnerin entwickelt, die sich sogar mit der Katze gut verträgt und ihr Temperament nur zeigt, wenn sie auf dem Feld mit 45 km/h lossausen darf.

Früher hatte Brigitta Berkner sogar an Hunderennen teilgenommen. Sie hat seit über30 Jahren Erfahrungen mit Windhunden, züchtete auch selbst und liebt diese besondere Rasse für ihre Eleganz, ihr ruhiges, freundliches Wesen, ihren Stolz und ihre wendige Schnelligkeit. „Leider ist diese Rasse durch Modetrends in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht“, findet Brigitta Berkner und will mit ihren Hunden und ihrem Engagement andere Menschen aufklären und neugierig machen. „Es geht zum einen darum, Windhunde wieder bekannter zu machen, aber auch Menschen zu finden, die einem herrenlosen Galgo ein neues Zuhause geben könnten. Unser Verein, der nur aus Spenden finanziert wird und ehrenamtlich arbeitet, sucht auch Pflegestellen für die zeitweilige Inobhutnahme sowie Flugpaten, die Transporte nach Deutschland begleiten“, informiert Brigitta Berkner. Auch Geldspenden sind willkommen, um Operationen, Behandlungen und Betreuung bezahlen zu können. Allerdings: Nicht jeder Hund darf aus medizinischen oder ethischen Gründen ausreisen und bleibt im Tierheim. Dazu sind eine Vielzahl von Genehmigungen erforderlich.

Inzwischen hat Lusi schon sieben weitere Artgenossen auf ihrem Sofaplatz geduldet, denn Brigitta Berkner hat daheim in Angermünde eine ehrenamtliche Hundepflegestelle und nimmt regelmäßig aus Spanien vermittelte Galgos auf, um sie zu sozialisieren und ihnen durch viel Liebe, Zuwendung und Konsequenz Vertrauen zu Menschen zu schenken, sie an Regeln, Leine und Straßenverkehr zu gewöhnen, damit sie an Hundefreunde vermittelt werden können.

Neben Lusi ist auch Verona, ihr zweiter Pflegehund, bei ihr geblieben. Im Januar kommt ein neuer Pflegegast nach Angermünde. „Wer die Hunde mal kennenlernen möchte oder sich für die Arbeit des Vereins interessiert, ist jederzeit willkommen.“

Kontakt: brigitta.berkner@gmx.ch; www.hundetraume-werden-wahr.de