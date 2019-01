Könige überbringen ihren Segen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit Freitag besuchen die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Geschäfte, öffentliche Einrichtungen und Haushalte, um diese zu segnen und Spenden für benachteiligte Kinder zu sammeln. 5410 Euro kamen dabei im vergangenen Jahr zusammen.

Clara sucht eine passende Krone. Die goldene ist zu groß, die mit Perlen verzierte zu klein, am Ende wird es eine mit himmelblauer Borte. Zum ersten Mal schlüpft die 13-Jährige in ein rotes Samtgewand mit Umhang und damit in die Rolle eines Sternsingers. Caspar, Melchior und Balthasar – um den Dreikönigstag am 6. Januar ziehen sie durch die Region, um den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu überbringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln.

In Fürstenwalde waren die Heiligen Drei Könige am Freitag in gleich mehrfacher Ausführung unterwegs: 16 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist beteiligten sich am Sternsingen; verteilt auf vier Gruppen besuchten sie Geschäfte und Familien – all jene, die sich vorher bei den Organisatoren Werner Hill und Rui Wigand angemeldet hatten. „In über 120 Haushalten sind wir bis Sonnabend“, sagt ersterer. Nicht nur in Fürstenwalde, auch in Bad Saarow, Hangelsberg, Mönchwinkel, Langewahl und Steinhöfel singen die Kinder und versehen Türen mit dem Zeichen „20*C+M+B+19“.

Die 14-jährige Hannah ist mit dem Sternsingen groß geworden. Im Rathaus – einem der ersten Termine am Freitag – singt sie das Schlusslied „Segen bringen, Segen sein“ sicher mit. Hamy, Clara und Lukas, die zum ersten Mal dabei sind, machen sich mit dem Ablauf noch vertraut. An einem Adventswochenende haben sie die Lieder gemeinsam mit den anderen geübt; am Freitagmorgen, bevor sie sich in den Gemeinderäumen am Seilerplatz in die Heiligen Drei Könige verwandelt haben, die Melodien noch einmal in Erinnerung gerufen.

„Gloria, Gloria, Gloria, öffnet die Türen weit, es ist Sternsingerzeit.“ Im Wohnzimmer von Gemeindemitglied Renate Funke wird es später ernst: Timon, Lukas, Lydia und Hannah singen, segnen, beten und erklären auch den Hintergrund der diesjährigen Aktion. Am Beispiel von Kindern in Peru machen die Sternsinger auf das Schicksal behinderter Kinder aufmerksam. „Menschen sind nicht behindert, sie werden“, sagt Diakon Rui Wiegand. „Sie sollen erfahren, dass es möglich ist, in ihrer Verschiedenheit zu existieren.“ 750 Projekte weltweit unterstützt das Kindermissionswerk mit den Spenden, die die Sternsinger sammeln.

Auch die, die selbst wenig haben, geben dafür gerne: Ingrid Freninez vom Sozialen Zentrum „Haltestelle“ – der vierte Stopp an diesem Tag – übergibt gesammelte Spenden der Besucher. Dass die Sternsinger hier mittags ein warmes Essen bekommen hat Tradition. Mit Pizza stärken sich Caspar, Melchior und Balthasar für die nächsten Stunden.