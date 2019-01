Sprechstunde ohne Bohrer

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Nein, gebohrt wird nicht. Aber beraten. Die Landeszahnärztekammer Brandenburg bietet am 9. Januar in Eberswalde für Patienten aus der Region sozusagen eine kostenlose Sprechstunde an. Zahnarzt Torsten Kubin wird in seiner Praxis an der Brandenburger Allee 17 (Brandenburgisches Viertel) am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr zu allen Fragen einer zahnärztlichen Behandlung, Möglichkeiten und Risiken von geplanten Behandlungen, neuen Erkenntnissen in der Zahnmedizin sowie Kostenplänen, Festzuschüssen und Rechnungslegung informieren.

Seit 1994 bis Mitte 2018 erfolgte die kostenfreie Beratung zu allen wichtigen zahnmedizinischen Angelegenheiten in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Brandenburg, die den Vertrag allerdings nicht verlängert hat, so die Kammer. „Für die brandenburgischen Zahnärzte ist es eine Selbstverständlichkeit und ein großes Anliegen, diesen Service der Beratung zur Zahngesundheit fortzuführen“, sagt Zahnarzt Matthias Weichelt, zugleich Vorstandsmitglied der Landeszahnärztekammer. Regelmäßig finden so auch Patientenberatungen in Brandenburg, Frankfurt und Cottbus statt. „Wir sind dankbar, dass uns die Gesundheitsämter und die Kassenzahnärztliche Vereinigung dabei unterstützen“, so Weichelt weiter.

2017 hatte die Landeszahnärztekammer Brandenburg ein digitales Patienten-Informationssystem eingeführt, auf dem sich Interessierte über sämtliche Bereiche der modernen Zahnmedizin informieren können. Dazu zählen unter anderem die Themen Zahnersatz allgemein, Implantate sowie Parodonditis. Die Beiträge sind allgemeinverständlich aufbereitet und nach Suchbegriffen abrufbar unter www.pat-info-system.de. (vp)

Die Beratung am 9. Januar ist kostenfrei. Allerdings ist unbedingt eine Voranmeldung erforderlich: Tel. 0355 3814811 oder per Kontaktformular unter www.lzbk.de