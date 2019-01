Formular für Alimente auf dem Flur

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Landkreis Uckermark schließt ab kommendem Montag alle vier Stellen für Unterhaltsvorschuss im Kreis für öffentliche Sprechstunden. Bis Februar sollen die Mitarbeiter damit Zeit gewinnen, den Berg von Anträgen abzuarbeiten, der sich seit der gesetzlichen Neuregelung im Jugendamt stapelt.

Die Kreisverwaltung unterhält in allen vier großen Städten der Uckermark eine Unterhaltsvorschussstelle. Diese bleiben vom 7. Januar bis 1. Februar geschlossen. Die Büros in Prenzlau, Templin, Schwedt und Angermünde sind in dieser Zeit weiterhin besetzt, es finden jedoch keine Sprechstunden statt. Anträge auf Unterhaltsvorschuss liegen in dieser Zeit auf den Fluren aus. Wer von seinem ehemaligen Partner keine oder nicht die vollen Alimente für die gemeinsamen Kinder erhält, kann weiterhin seinen Antrag auf den Vorschuss stellen. Beratungen und Nachfragen sind jedoch erst wieder im Februar möglich.

Hintergrund der drastischen Maßnahme ist ein ordentlicher Berg von Anträgen, der sich im Jugendamt seit der gesetzlichen Änderung von Juli 2017 gebildet hat. Zum 1. Juli 2017 wurde der Kreis der Berechtigten für Unterhaltsvorschussleistungen ausgeweitet. Bis zu diesem Zeitpunkt erhielten Kinder bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate Unterhaltsvorschussleistungen. Die Höchstbezugsdauer sowie die Begrenzung des Anspruchs auf das 12. Lebensjahr wurden zum 1. Juli 2017 durch den Bund aufgehoben. „Dies bedeutete für die Unterhaltsvorschussstelle eine deutliche Antragszunahme. Zirka 1500 Anträge gingen nach der Gesetzesänderung ein. Insgesamt erhielten 2017 etwa 34 Prozent mehr Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Jahr 2016 Unterhaltsvorschuss“, erklärt Stefan Krüger, Leiter des Jugendamtes. „Dieser Trend setzte sich auch 2018 fort. Für uns hat die Entscheidung über die Anträge absolute Priorität, sodass das berechtigte Kind die Leistung zeitnah erhält. Im Moment sind durch die Mitarbeiter noch um die 100 offene Anträge zu prüfen“, so Stefan Krüger.

Das Jugendamt bittet um Verständnis für die Maßnahme und weist darauf hin, dass Unterhaltsvorschussanträge oder Unterlagen dazu weiterhin mit der Post geschickt oder im Briefkasten der jeweiligen Stelle eingeworfen werden können.