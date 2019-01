Das Brandenburgische Viertel in Szene gesetzt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sie selbst wohnt erst seit gut sechs Monaten im Brandenburgischen Viertel, die Wahl-Eberswalderin Mascha Heß. Mit einem künstlerischen Projekt will die junge Frau die gut 40-jährige Geschichte des Wohngebiets, das einst den Namen Max Reimanns trug, einfangen. Dafür sucht Mascha Heß Zeitzeugen, Bewohner ab 28 Jahren, die in Interviews Auskunft geben und ihre Geschichte erzählen.

Es ist ein zweidimensionales Ausstellungsprojekt, das Mascha Heß selbst konzipiert und in enger Abstimmung mit dem Quartiersmanagement gestartet hat. Gefördert wird es durch das Programm „Soziale Stadt“. Ziel sei es, „die Sichtweise auf das Brandenburgische Viertel zu verändern“, so die gebürtige Rostockerin, die in Oldenburg Kunst, Medien und Musik studiert hat und jetzt freischaffend arbeitet. Es geht also um einen Imagewandel. Viele Eberswalder nehmen das Quartier heute vor allem als sozialen Brennpunkt wahr. Dabei, so Heß‘ Erfahrung, habe das Viertel vieles zu bieten.

Mit der Ausstellung will sie die Geschichte des Wohngebietes dokumentieren. Und zwar anhand der Geschichte ihrer Bewohner. Einige Partner habe sie bereits gefunden, weitere werden gesucht. „Schön wären so um die zehn bis 15 Gesprächspartner“, hofft Heß‘ auf Zuspruch. Die Teilnehmer sollten mindestens 28 Jahre alt sein. Und die Bereitschaft mitbringen, über ihre Beziehung und ihre Erlebnisse im Brandenburgischen Viertel zu berichten. Ob Schulbesuch, Abende im „Specht“, der Job in der Kaufhalle, Training in der Sporthalle, ein Date. Oder eben die erste Drei-Raum-Vollkomfort-Wohnung. Mit Zentralheizung, Warmwasser ...

Per Foto und mit Filmaufnahmen will Heß das Brandenburgische Viertel „in einer sehr persönlichen, lebensnahen und emotionalen Weise in Szene setzen“. Etwa Mitte 2019 sollen die Ergebnisse der Gespräche und Interviews präsentiert werden. In Form einer Ausstellung.

Die erste Ebene, so erklärt die 28-Jährige, ist die multimediale Darstellung der Wohngebietsentwicklung. Die Sinne des Betrachters, so ihr Anspruch, sollen durch verschiedene Medien, wie Text, Bild und Hörbares, angesprochen werden. „Die zweite Ebene sind die persönlichen Lebensgeschichten. Diese sollen in Form eines großformatigen Buches oder Albums präsentiert werden. Nach Abschluss der Ausstellung bekommt jeder Teilnehmer sein Buch, seine eigene Lebensgeschichte, als Andenken ausgehändigt“, verspricht die junge Frau, die im Viertel stets mit ihrem Hund „Karlsson“ auf Achse ist. Und die sich im Quartier „total wohl fühlt“. „Ich habe noch nie so ruhig gewohnt“. Gleichzeitig habe sie das Gefühl, „dass es hier wahnsinnig viel zu tun gibt“.

Meldungen an: Tel. 0178 3042946