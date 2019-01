Stippvisite in Marc Chagalls Geburtsstadt

Norbert Löhn

Eine elfköpfige Gruppe aus der Schwedter Musik- und Kunstschule hat Ende des zurückliegenden Jahres die weißrussische Stadt Vitebsk besucht.schrieb unserer Zeitung diesen (etwas gekürzten) Reisebericht.

„Auf dem Minsker Flughafen hatte ich den Eindruck, wir wären auf einem chinesischen gelandet. Durchsagen für die Fluggäste auf Chinesisch, endlose Werbung für Produkte und Dienstleistungen auf Fahnen und Displays. Gleich neben dem Flughafen entsteht ein 90 Quadratkilometer großes Industriegebiet für chinesische Unternehmen – ein Geschenk des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko an China.

Auf unserer Fahrt nach Vitebsk wurde es dann aber glücklicherweise schnell „russisch“: bunt bemalte Holzhäuser, Benzinpreise, von denen wir in Deutschland träumen können (60 Cent für den Liter Super bleifrei), und Birkenwäldchen.

Es war für mich angenehm, wieder (zum zweiten Mal) in ein Land zu reisen, ohne beschmierte Hausfassaden, Piercings, Tattoos und Jogginghosen tragenden Menschen beim Einkaufen. Vielleicht sind es der russische Charme der neuzeitlichen Architektur oder die vielen Vertrautheiten aus meiner Jugend. Eins ist es ganz gewiss: Es sind die Menschen, die faszinieren – mit ihrer Gastfreundschaft, Wärme und angenehmen Bescheidenheit. Genau diese Eigenschaften prägen auch unsere Gastgeber: Pädagogen, Schüler und Eltern der Kunstschule Nr. 3 ‚Maladik’ in Vitebsk.

Was auf dem Papier schon vor Jahren zwischen der Vitebsker Kunstschule sowie der Schwedter Musik- und Kunstschule fixiert wurde, wird seit 2017 auch gelebt: ein Austausch der Kinder und Jugendlichen sowie die gemeinsame künstlerische Arbeit. 2017 besuchten erstmals Jugendliche aus Belarus Schwedt, beim jetzigen Gegenbesuch traten sieben Schüler und vier Pädagogen sowie eine Dolmetscherin und Kennerin des Landes für eine Woche den ‚kulturpolitischen Dialog’ an, wie es in der Vitebsker Abendzeitung hieß.

Die Arbeitswoche in Vitebsk war perfekt vorbereitet, bis hin zum gedruckten Wochenplan für jeden Teilnehmer. Auf dem Programm standen Stoffmalerei, Knotenbatik, Herstellen typisch belorussischer Puppen, das Arbeiten mit Heu. Im Sommersitz des Malers Ilja Repin entstanden wunderschöne Pastellzeichnungen. Bestaunen konnte man die kleinen Kunstwerke dann in einer Ausstellung am letzten Tag in der Kunstschule. Eröffnet wurde sie unter anderem vom stellvertretenden Oberbürgermeister der Stadt Vitebsk. Politik traf auf Kunst und deren Macher – ein sehr emotionales Erlebnis.

Mittlerweile wird an der Vitebsker Kunstschule Nr. 3 auch das Fach Musik und darstellende Kunst (zum Beispiel Puppenspiel) angeboten. 700 Schüler werden momentan unterrichtet, zumeist dreimal in der Woche mit je drei Unterrichtstunden. „Das praktizierte Kunsthandwerk ist in Deutschland fast ausgestorben – ich freue mich schon, all die Dinge zu Hause umzusetzen“, sagte Wenke Paul. Auch Alexander Höfs-Schulz war angetan, beispielsweise von den Heuarbeiten. „Ich beschäftige mich mit Origami, aber mit Heu probierte ich es das erste Mal. Eine absolut andere Technik, hochinteressant.“

Einen Einblick ins Schulsystem verschaffte uns auch der Besuch des Gymnasiums Nr. 7. Eines wurde mir relativ schnell klar: Hier zählt Leistung. Der Lehrer ist eine Autorität und bestimmt den Schulalltag, nicht hysterische Elternvertretungen, die meinen, ihre Kinder werden zu schlecht benotet. 1200 Schüler werden von 130 Lehrkräften unterrichtet. Unterrichtet wird auch nachmittags und am Sonnabend. Das klassische Mittagessen im Gymnasium war auch unser täglicher Mittagstisch.

An der Universität P. M. Mascherov, an der unsere Gastgeberinnen – Kunstschul-Leiterin Olga Siwzowa und deren Stellvertreterin Ludmila Dobrjanskaja – Anfang der 1990er-Jahre ihre Ausbildung erhielten, ließ uns ein Blick auf den Stundenplan des ersten Studienjahres fast den Atem anhalten. Es gab nur ein Thema: der Mensch. Apropos Mensch: 20 Studenten der kunstgrafischen Fakultät waren chinesischer Herkunft.

Bildung auf einer ganz anderen Art bescherte uns der klassische Stadtrundgang in Vitebsk, der in der Geburtstadt Chagalls ganz selbstverständlich im Kunst-Zentrum ‚Marc Chagall’ endete, in dem auch schon Arbeiten unseres Internationalen Zeichenwettbewerbs zu sehen waren. Die Stadt Vitebsk und der Maler Chagall waren nicht immer eine Liebesbeziehung. Chagall ist nach seiner ‚Flucht’ nie wieder in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Vitebsk, heute drittgrößte Stadt Weißrusslands mit rund 330 000 Einwohnern, war von 1917 bis 1922 ein wichtiger Ort der Avantgarde. Wie ein Magnet zog die Stadt führende russisch-jüdische Avantgarde-Künstler wie Malewitsch und El Lissitzky an. Chagall gründet als Kunstkommissar in Vitebsk eine Lehranstalt für angehende Maler und Bildhauer und vereinte verschiedene künstlerische Richtungen unter einem Dach. Der sowjetische Staat machte dem avantgardistischen Treiben 1923 ein Ende. Doch die Bilder bleiben. Von Chagalls jüdischem Vitebsk sind nur wenige Reste erhalten. Die Stadt selbst wurde während des Zweiten Weltkrieges fast vollständig zerstört. Heute präsentiert sich Vitebsk in einer auffällig westlich geprägten Atmosphäre.

Den großen Lukaschenko-Bildern an Straßenkreuzungen, die noch vor drei Jahren das Stadtbild mit prägten, ist die Werbung für KitteKat und Samsung Smartphones gewichen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel fahren als Werbesäulen durch die Stadt. Junge Menschen, die auf ihre Smartphones schauen und Coffe to go spazieren tragen, vermitteln spontan das Gefühl: Wir leben gern hier, aber wir wollen schauen, was in der Welt passiert – ob es der Politik gefällt oder nicht.

Warum Weißrussland nun heißt wie es heißt, konnten wir auf unserer Reise, die mit einem Besuch des Staatszirkus in Minsk endete, nicht klären. Es gibt drei Sagen darüber. Die erste geht davon aus, dass vor 1000 Jahren in der Gegend von Gomel und Brest alle Blond (weiß) waren. Die zweite besagt, dass alle weißes Leinen trugen und die dritte spricht vom Land der Weißstörche und Birken. Ich und meine Kollegen an der Musik- und Kunstschule Schwedt freuen uns schon auf den Besuch der Vitebsker Künstler im August – ganz gleich was „Weißrussland“ bedeutet.