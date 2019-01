Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der Bernauer Bauhof hat rund 400 Tonnen Streusand und Split sowie zehn Tonnen Salz für den Winterdienst eingelagert. Das teilte Bauhof-Chef Marco Böttcher am Freitag auf MOZ-Anfrage mit. Bislang war der Einsatz des Streugutes in diesem Winter noch nicht notwendig. Zwar schneite es beispielsweise am Mittwochmorgen, doch der Schnee blieb nicht liegen. Bestenfalls punktuell mussten Winterdienstfahrzeuge im Niederbarnim eingesetzt werden.

Sollte der Winter - im Gegensatz zu den Prognosen - doch noch im Barnim einziehen: Die Stadt bietet wieder eine kostenfreie Winterdienst-Hotline an, an die sich die Bürger mit Problemen, Hinweisen und Fragen zum Winterdienst wenden können. Sie ist bis zum 31. März montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter Tel. 0800 5553335 geschaltet.