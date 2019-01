Kaum noch Ablesedienste im Haus

Annette Herold, Manja Wilde

Erkner (MOZ) Strom, Wasser, Gas – zum Jahresende wollen Anbieter wissen, was ihre Kunden verbraucht haben. Meist sollen diese die Zählerstände selbst ablesen. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, können Kosten entstehen. Doch nicht nur Kunden sind manchmal unzuverlässig.

Im Juli 2018 sind Stella Schneider* und ihr Freund nach Fürstenwalde gezogen. Kurz darauf kündigte die Firma Techem per Post den Besuch eines Monteurs an, um einen Heizungszähler zu wechseln. „Ich bin extra zu Hause geblieben, doch der Monteur kam nicht“, schildert Stella Schneider. Die 28-Jährige rief die angegebene Nummer an, landete in einer Hotline. „Die waren freundlich, aber den Kontakt zum Monteur, um einen neuen Termin zu vereinbaren, konnten sie mir nicht geben“, sagt Stella Schneider.

Auch ihrer Bitte, den nächsten Termin auf einen Montag oder Freitag zu legen, entsprach das Unternehmen nicht. An einem Mittwoch, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, sollte sie sich bereit halten. Sie blieb zu Hause – ein Monteur kam wieder nicht. „Es ist nervig“, sagt Stella Schneider. Zudem werde im Schreiben angedroht, dass Kosten entstehen, wenn man zum vorgegebenen Termin nicht da ist.

„Zusätzliche Kosten entstehen dem Paar natürlich nicht“, sagt Silke Rehlaeder aus der Kommunikationsabteilung der Techem Energy Service GmbH, die sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und nun einen Wunschtermin anbieten möchte. Die Abstimmung werde weiterentwickelt, so könnten viele Kunden seit Ende des Jahres eine Online-Terminvereinbarung nutzen.

Doch nicht jeder macht schlechte Erfahrungen. „In der Regel halten sich die Ablesedienste an die Termine“, teilt die Wohnungswirtschaft Fürstenwalde mit. Aber: „Es gibt einige Mieter, die sind zu den vereinbarten Terminen nie da und versuchen auch nicht, diese zu verschieben“. Sie bekämen einen zweiten und dritten angeboten. „Danach wird es für sie kostenpflichtig, denn Mieter haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten“, betont die Wowi.

Meist ist es aber gar nicht nötig, dass zum Ablesen der Zähler jemand in die Wohnung kommen muss. Beim Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) setzt man inzwischen auf Funk-Ablesung. Dafür fahren Kundendienstmitarbeiter langsam die Straßen entlang und empfangen über einen Receiver Daten, die dann auf das Diensthandy gelangen und schließlich in das Datenverarbeitungssystem des WSE.

Monteur Jörn Wacke ist dafür am Freitag unter anderem in Gosen unterwegs gewesen. Meistens muss er für diese Arbeit gar nicht aus dem Auto aussteigen, nur, wenn ein Zähler zum Beispiel durch eine dicke Betonwand sehr abgeschirmt ist. Etwa 8000 der 55 000 WSE-Wasserzähler sind mittlerweile auf die Funktechnik umgestellt, berichtet Gerd Windisch, kaufmännischer Leiter beim WSE.

Doch auch die anderen Kunden müssen zum Ablesen nicht mehr auf den Kundendienst warten, wenn sie nicht wollen. „Wir lesen eigentlich kaum noch ab“, sagt Gerd Windisch. Kunden könnten ihre Verbrauchsdaten elektronisch über das Internet übermitteln oder eine Ablesekarte dafür nutzen. Ältere Kunden, die die Daten nicht gut ablesen können oder deren Zähler schlecht zugänglich sind, würden aber nach wie vor gern den herkömmlichen Ablesedienst nutzen, der ins Haus kommt.

Die EWE Aktiengesellschaft beauftragt mit dem Erfassen des Gasverbrauchs teilweise externe Unternehmen. Zum einen würden Karten verschickt, zum anderen würden viele Kunden ihren Zählerstand auch schon via Internet übermitteln, sagt Stefan Ziegert, der in der Geschäftsregion Brandenburg/Rügen für den Vertrieb zuständig ist. Zähler, die eine Fern-Ablese zulassen, würden noch nicht eingesetzt. Nur selten, etwa zum Prüfen oder Wechseln eines Zählers, vereinbare ein Monteur einen Termin mit Mieter oder Hausbesitzer.

Die E.Dis Netz GmbH ist als Stromnetzbetreiber in der Region für das Erfassen von Zählerständen in Sachen elektrische Energie zuständig. Einmal jährlich würden diese Daten von insgesamt 1,3 Millionen Netzkunden erhoben, berichtet Sprecher Horst Jordan. Allerdings auch nur noch in den seltensten Fällen mit einem Ableser, der ins Haus muss. Die Nutzung von Ablesekarten oder die Online-Meldung seien mittlerweile gang und gäbe. Die Angaben würden immer auf Plausibilität geprüft, „es kann sich jemand auch mal vertun beim Ablesen“. Wenn jemand seine Daten nicht weitergibt, schätzt die E.Dis – auf Basis des Vorjahresverbrauchs.

*Name geändert