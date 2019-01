Ja, nein, vielleicht

Marco Marschall

Joachimsthal Das Wahljahr 2019 hat begonnen. Im Amt Joachimsthal entscheiden Bürger neben der Besetzung in den Parlamenten von Stadt und Gemeinden auch über vier Bürgermeister. Einzig in Althüttendorf stehen die Zeichen bisher auf Wechsel.

Noch ist Siegfried Ortlieb Oberhaupt der 800-Seelen-Gemeinde Althüttendorf. „Schon eine Periode zu lang“, sagt der 76-Jährige auf Nachfrage der Zeitung. Unzufriedenheit spricht aus ihm. Außerdem ist Ortlieb der mit Abstand älteste Bürgermeister im Amtsgebiet. Möglich wäre, dass jemand aus den Reihen der jetzigen Gemeindevertreter für das Ehrenamt kandidiert. Möglich auch, dass es einen Überraschungskandidaten gibt.

Das zeichnet sich in der Stadt Joachimsthal noch nicht ab. Dort wirbt Bürgermeister René Knaak-Reichstein offensiv dafür, dass sich Bürger aufstellen lassen. Er befürchtet, dass sich nicht genug Kandidaten finden, um die Reihen in der Stadtverordnetenversammlung zu füllen. „Die jüngere Generation steht nicht gerade Schlange“, schätzt Knaak-Reichstein die Lage ein. Das ehrenamtliche Stadtoberhaupt will, dass die Bürger aus der Meckerecke herauskommen und selbst aktiv werden. „Das ist ähnlich wie beim Fußball, wo es 80 Millionen Bundestrainer gibt, die von Zuhause auf dem Sofa alles besser machen würden“, erklärt der 48-Jährige, der weiterhin Lust aufs Ehrenamt hat und wenn die Partei ihn nominieren sollte, auch wieder als Bürgermeister kandidieren möchte. Die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung sieht der CDU-Mann losgelöst von politischen Gruppen. „Wir entscheiden hier über die Dinge vor Ort. Da ist Sachverstand wichtiger als die Parteizugehörigkeit.“

Und entschieden wurde in Joachimsthal zuletzt in eher schwacher Besetzung, der Haushalt mit weniger als der Hälfte der Volksvertreter verabschiedet. Es gibt einst Gewählte, die nie oder so gut wie nie zu den Stadtverordnetenversammlungen auftauchen.

Über mangelndes Interesse im Gremium der Ehrenamtler mitzuwirken, klagt Friedrichswaldes Bürgermeister Bernhard Ströbele hingegen nicht. Anders als im mehr als 3000 Einwohner großen Joachimsthal dürften sich in der nur 800 Seelen zählenden Nachbargemeinde auch künftig genug Leute für die Gemeindevertretersitzung finden lassen, so dass der Bürger tatsächlich die Wahl hat. Ob der mittlerweile 67-jährige Ströbele selbst wieder antritt, ist bislang noch unklar. Er habe sich noch nicht entschieden, sagt er auf Nachfrage der Zeitung. Zu den Gründen seines Haderns will er sich nicht äußern.

Der Friedrichswalder ist seit 1993 Bürgermeister seiner Gemeinde. Genau wie Ziethens Oberhaupt Michael Dupont. Auch der 57-Jährige ist zuversichtlich, dass sich in seiner nur etwa 450 Einwohner zählenden Gemeinde wieder genug Bürger zur Wahl stellen. Dupont selbst möchte nach jetzigem Stand auch wieder ums Bürgermeisteramt ins Rennen gehen.

Die Kommunalwahlen finden am 26. Mai in ganz Brandenburg statt. Gewählt werden dann auch die Kreistage. Laut Büro des Landeswahlleiters können Wahlvorschläge bis zum 21. März um 12 Uhr eingereicht werden.