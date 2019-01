Dynamik schwächt sich ab

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Arbeitslosenquote in Oder-Spree ist weiter rückläufig, die Zahl der belegten Arbeitsplätze entsprechend steigend. Die Dynamik dieser Entwicklung hat sich allerdings abgeschwächt. Und es gibt, saisonal bedingt, 206 Arbeitslose mehr, als im Vormonat.

5849 Menschen waren im Dezember in Oder-Spree arbeitslos gemeldet. Das sind 608 Personen weniger, als im Dezember 2017. Damit ist die Arbeitslosenquote im Vergleichsmonat des Vorjahres abermals gesunken. Die aktuellen Arbeitslosenquoten: Geschäftsstelle Fürstenwalde: 6,5 Prozent, Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt (mit Beeskow): 5,9 Prozent. Diese Zahlen hat Torsten Hesse, Bereichsleier der Arbeitsagenturen in Oder-Spree, am Freitag in Beeskow vorgestellt. Allerdings ist die Arbeitslosenzahl gemessen am Vormonat um 206 gestiegen. Dies sei jedoch ein zu erwartender saisonaler Effekt, hebt Hesse hervor.

Der tendenzielle Rückgang der Arbeitslosigkeit umfasst alle Altersklassen. Hesse hebt hervor, dass von der positiven Entwicklung auch die älteren Personen, die es auf dem Arbeitsmarkt gemeinhin schwieriger haben, profitieren. So ist die Arbeitslosenquote der über 55-Jährigen von Dezember 2017 zu Dezember 2018 um 9,5 Prozent gesunken. Selbst die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich im selben Zeitraum positiv entwickelt: Die Quote sank um 9,3 Prozent. Aktuell sind 2789 Menschen in Oder-Spree als langzeitarbeitslos gemeldet.

Bei aller Freude über diese Entwicklung: Die Dynamik schwächt sich nach Ansicht Hesses ab. Sichtbar werde dies, wenn man den Rückgang der Arbeitslosenzahlen der Agentur-Geschäftsstelle Frankfurt (Oder) (mit den Kreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland) betrachtet. Von 2015 auf 2016 waren 2245 Arbeitslose weniger gemeldet, als von 2016 auf 2017 mit 1587. Die aktuelle Veränderung (Rückgang der Arbeitslosen von 2017 auf 2018) liegt mit 1403 nochmals darunter. Die Abkühlung zeigt sich auch am Bestand der Arbeitsplätze in Oder-Spree. War von 2016 auf 2017 noch ein Zuwachs von 2,1 Prozent zu messen, ist das Plus im Folgezeitraum auf nunmehr 0,5 Prozent geschrumpft.

Nach wie vor haben die Betriebe ein großes Arbeitskräftedefizit. Das betrifft die unterschiedlichsten Branchen. Eine stabile Nachfrage gibt es nach Arbeitskräften für den Pflegebereich. Gesucht werden sowohl examinierte Pflegekräfte, als auch Pflegehelfer. Ebenso ist die Nachfrage nach Physiotherapeuten ungebrochen.

Auch auf dem Bau ist die Nachfrage ungebrochen. „Hoch- und Tiefbauer sind Gold- und Mangelware“, kommentiert Hesse. Wie in der Pflege werden hier sowohl Fachkräfte als auch Helfer benötigt. Ähnliche Situation in der Hotellerie und Gastronomie. Händeringend werden Köche gesucht, ebenso Restaurant- und Hotelfachleute. Auch hier haben Quereinsteiger gute Chancen. Das Handwerk ist dauerhaft auf der Suche nach willigen und fähigen Leuten. Gesucht werden unter anderem Elektriker, E-Monteure, Anlagenmechaniker für Sanitär/Heizung/Klima sowie Dachdecker, Maler, Lackierer und Ausbau-Facharbeiter.

Mit dem Ausbau von Logistikzentren am Berliner Rand ergibt sich ein akuter und aktueller Bedarf nach Mitarbeitern. Gesucht werden Lkw-Fahrer, Kommissionierer, Staplerfahrer, Lagerarbeiter und Helfer für verschiedene Bereiche des Lagerns, Sortierens und Verteilens. Die Arbeitsagentur führt nach den Winterferien eine entsprechende Berufsmesse in Fürstenwalde durch, der Termin werde noch bekannt gegeben, so Hesse.

Bedarf gibt es auch im Einzelhandel, wo Verkäufer und Hilfskräfte, gerne im Quereinstieg, gesucht werden. Bei den pädagogisch-sozialen Berufen gibt es ebenfalls Bedarf. So werden Erzieher, Sozialarbeiter und Lehrer gesucht. In der Landwirtschaft gibt es einen besonders dringlichen Bedarf nach Tierwirten. Auch Landmaschinen-Mechatroniker werden von den Betrieben in Oder-Spree gesucht.

Die Arbeitsagentur fördert laut Hesse ein ganzes Bündel von berufsqualifizierenden Maßnahmen, die vom Staplerschein bis hin zur dreijährigen Umschulung zu einem kompletten Ausbildungsberuf reichen.