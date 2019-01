Kreis lädt zum Neujahrsempfang

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem neuen Format seines Neujahrsempfangs und neuem Veranstaltungsort startet der Landkreis Oder-Spree in das Jahr 2019. An diesem Sonntag sind die Bürgerinnen und Bürger von 11 bis 16 Uhr nach Fürstenwalde in das Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Technische Zentrum (FKTZ), Lise-Meitner-Straße 12, eingeladen.

Der für alle offene Empfang in der ehemaligen Odersun-Halle ist zugleich nachträgliche Jubiläumsfeier für den seit 25 Jahren bestehenden Landkreis. Damit die Besucher am Sonntag in der Halle, die sich unweit der Autobahnabfahrt Fürstenwalde-Ost befindet, ein unterhaltsames Programm erleben können, muss am Vortag noch einiges erledigt werden: Einsatzfahrzeuge und Technik werden aus der Halle herausgebracht, damit dort Bühne, Tische, Sitzgelegenheiten sowie Stände für die rund 30 regionalen Aussteller reinpassen.

Um 11 Uhr geht es los, Einladungen gab es nicht, Anmeldungen sind nicht notwendig. Jeder ist willkommen. Viele Akteure aus der Region sind laut Ankündigung der Kreisverwaltung auf der Bühne zu erleben. Zum Beispiel die „Golden Voices“ und das Saxophon-Quartett der Musikschule Oder-Spree „Jutta Schlegel“, das 1. Brandenburgische Garde-Blasmusikkorps Fürstenwalde sowie der Traditionsspielmannszug EKO aus Eisenhüttenstadt.

Wissenswertes aus Oder-Spree wird in Kurzinterviews mit Landrat Rolf Lindemann, seinen beiden Amtsvorgängern und regionalen Firmen vermittelt. Außerdem gibt es eine Tombola, für die Unternehmen aus Oder-Spree die Preise zur Verfügung stellen. die Lose sind am Stand des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree erhältlich.

Übrigens: Besucher können ihre Fahrzeuge direkt auf dem FKTZ-Gelände abstellen.