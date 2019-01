Abschied mit einem weinenden Auge

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Mit einem festlichen Gottesdienst mit Abendmahl und einem Empfang wird an diesem Sonntag die Vikarin Susanne Noack von den evangelischen Kirchengemeinden Müllrose und Fünfeichen verabschiedet. Seit Beginn dieses Jahres arbeitet sie als junge Pfarrerin in Frankfurt.

Sie verlasse Müllrose und die umliegenden Orte mit einem weinenden Auge, sagt Susanne Noack. Mit mindestens einem weinenden Auge. Denn: „Ich habe die Gemeinden in den vergangenen zwei Monaten sehr liebgewonnen.“ Die Gemeinden – das sind die evangelischen Kirchengemeinden in Müllrose und Fünfeichen. Und die da ein wenig wehmütig dem Abschied entgegensieht, ist eine junge Pfarrerin, die in den vergangenen 22 Monaten als Vikarin in beiden Gemeinden tätig war. Und die sich während dieser 22 Monate das nötige praktische Rüstzeug erarbeitet hat für ihre neue berufliche Tätigkeit als Pfarrerin in Frankfurt. Für eine Tätigkeit, in der sie ihre „Feuertaufe“, wie man so landläufig sagt, bereits erfolgreich bestanden hat: in der Silvesternacht, als sie den Gottesdienst in der Kirchenruine im Frankfurter Ortsteil Lichtenberg die Andacht hielt.

Ihr Abschied wird am Sonntag in der Müllroser Kirche sozusagen dreiteilig gefeiert. Um 14 Uhr beginnt der Gottesdienst zum Epiphaniasfest, dem Fest der „Erscheinung des Herrn“. Ab 15 Uhr gibt der Extrachor aus Frankfurt in der Kirche ein Weihnachtskonzert. Und gegen 16 Uhr wird zu einem Empfang eingeladen. „Das wird sicher ein sehr emotionaler Abschied“, erwartet Susanne Noack. Und ein letzter Höhepunkt ihrer Tätigkeit in Müllrose dazu, denn: Den Gottesdienst wird sie gemeinsam mit Pfarrer Matthias Hirsch leiten. Der Pfarrer hat sie in den vergangenen 22 Monaten als ihr Mentor begleitet. „Ich habe sehr viel von ihm lernen dürfen“, sagt seine ehemalige Vikarin voller Dankbarkeit. Vor allem habe sie von ihm gelernt, wie wichtig es ist, „gut zu organisieren und gut zu planen und dabei trotzdem mit dem Herzen bei der Sache zu bleiben“, betont Susanne Noack. Denn auch die Verwaltungsarbeit sei ein wichtiger Teil der Arbeit eines Pfarrers. „Immer herzlich sein, aber trotzdem immer konzentriert arbeiten“ – das zeichne Matthias Hirsch aus.

Dankbar ist die zweifache Mutter, die aus Ullersdorf (Dahme-Spreewald) stammt, in Berlin ihr Abitur abgelegt und an der Humboldt-Universität zu Berlin Theologie studiert hat und die jetzt mit ihrer Familie in Frankfurt-Lichtenberg zu Hause ist, für die gesamten 22 Monate Vikariat in unserer Region. Und das sagt sie nicht einfach nur so hin, weil es sich so gehört, sondern sie begründet diese Dankbarkeit auch. Denn anders als viele Studien­kollegen, die in Berlin den Praxisteil ihres Studiums absolvierten, hat sie sehr schnell lernen dürfen und müssen, selbstständig zu arbeiten und eigenverantwortlich Gottesdienste zu leiten. Weil sie in Müllrose sozusagen sofort ins kalte Wasser geworfen worden ist. „Anfangs habe natürlich auch ich erstmal vor allem dem Pfarrer bei dessen Arbeit zugesehen und zugehört“, erzählt sie. „Doch diese Phase war sehr kurz. Denn Pfarrer Hirsch war ab Januar 2017 nicht nur für die vier Kirchen seiner beiden Gemeinden, sondern plötzlich auch noch für zehn weitere Kirchen im Raum Jacobsdorf und drumherum zuständig, also für 14 statt vier Kirchen. Das konnte er natürlich unmöglich allein schaffen, da musste ich plötzlich sehr schnell selbstständig arbeiten.“

Diese selbstständige Arbeit sah dann so aus, dass Susanne Noack als Vikarin nicht nur zu einem sehr frühen Zeitpunkt Gottesdienste abgehalten hat, sondern auch in sehr großer Anzahl. „Pflicht ist im Vikariat ein Gottesdienst pro Monat. Und meine Kollegen in Berlin haben sogar Schwierigkeiten, diese eine Möglichkeit zu bekommen.“ Sie selbst hat hier in der Region bis zu drei Gottesdienste pro Sonntag geleitet. „Das hat mir wirklich Freude bereitet, denn ich halte sehr gern Gottesdienste.“

Was Pfarrerin Susanne Noack aus ihrer Zeit als Vikarin mitnimmt, ist auch die Erinnerung an zwei sehr engagierte Kirchengemeinden. „Die Menschen sind wirklich sehr engagiert, sie warten nicht darauf, dass der Pfarrer etwas anregt, sie werden selbst aktiv“, erklärt sie. „Das war wirklich eine tolle Erfahrung für mich.“ Den beiden Gemeinden wünscht sie, dass diese noch stärker als bisher zusammenwachsen und künftig noch mehr gmeinsam für die Region arbeiten. „Und ich wünsche ihnen von Herzen, dass sie sich ihren Frohsinn bewahren!“ Denn: „Optimistisch in die Welt zu schauen – das ist typisch christlich!“