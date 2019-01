Frankfurt (Oder) (MOZ) Viel ist über den Politiker-Hack noch nicht bekannt. Der Täter könnte eine ausländische Macht sein – oder ein jugendlicher Hacker. Er könnte aus politischen Motiven gehandelt haben – oder auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Doch egal, was nun stimmt, klar ist: Für die Betroffenen ist die Veröffentlichung ein Albtraum.

Denn sie zerrt Privates in die Öffentlichkeit und baut auf diesem Weg eine Drohkulisse auf. Solange es um eine dienstliche Faxnummer geht, mag das ja noch gehen. Handelt es sich aber um Bewerbungsunterlagen, um die Wohnadressen der Liebsten oder um Chatprotokolle mit den eigenen Kindern, wird es eklig. Und gefährlich.

Denn wer kann es den Betroffenen verübeln, dass sie sich geschockt zeigten? Und wer könnte es ihnen in der Folge verübeln, wenn sie beschließen, dass ihnen dieser Preis für ihr politisches Engagement zu hoch ist? Dass jetzt Appelle folgen, Haltung zu zeigen und sich nicht einschüchtern zu lassen, liegt auf der Hand. Für diese Haltung brauchen die Politiker, wie übrigens auch die betroffenen Moderatoren, Journalisten, Youtuber und Schauspieler, aber Kraft. Und die tanken sie am besten fernab der Öffentlichkeit, in die sie nun gezerrt wurden.