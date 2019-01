Kreis schreibt Spezialverkehr aus

Jens Sell

Strausberg/Rehfelde (MOZ) Er ist die Nr. 1 der Taxiunternehmen in Strausberg und Umgebung, wirbt Manfred Fengler. In Märkisch-Oderland ist er einer der wichtigsten Schüler- und Behindertenbeförderer.

Manfred Fengler ist ein Schülerbeförderer der ersten Stunde. Als die Strausberger Kreisverwaltung 1991 die Taxiunternehmer zusammennahm und anfragte, wer von ihnen den Schülerverkehr übernehmen könne, meldete sich Manfred Fengler. Er schaffte ein zweites, drittes, viertes Auto an, stellte Fahrer ein. Bei der Chrysler-Niederlassung am Otto-Grotewohl-Ring, wo heute das Kaufland steht, leaste er einen Siebensitzer. Der Schülerspezialverkehr wurde ein wichtiges Standbein seines Unternehmens. Heute fährt der 82-Jährige nicht mal selbst Taxi.

Er beschäftigt 20 Mitarbeiter, davon sieben Schwerbehinderte, und hat 20 Autos am Start. Ob er damit tatsächlich die Nummer 1 in der Region ist, sei dahingestellt. Fakt ist, dass er 60 Prozent seines Umsatzes mit dem Schülerspezialverkehr macht und damit seit 29 Jahren ein wichtiger und zuverlässiger Partner des Landkreises ist. „Und auch für die Schüler, die über die Jahre meist auch ein persönliches Verhältnis zum Fahrer entwickeln. Eltern von Schülern mit Defiziten wissen das zu schätzen“, sagt Manfred Fengler. Für das nächste Schuljahr soll der Schülerspezialverkehr europaweit ausgeschrieben werden. Angekündigt war die Ausschreibung für die 50. Kalenderwoche des vergangenen Jahres.

Manfred Fengler hat schon in Seelow angerufen, denn er will sich selbstverständlich bewerben. „Nicht, dass ich die Veröffentlichung dann etwa übersehe“, sagt er. Der Sprecher des Landratsamtes, Thomas Berendt, kann ihn da beruhigen. „Wir haben eine Kanzlei beauftragt, die Ausschreibung für den Landkreis durchzuführen. Bis jetzt liefen die Vorbereitungen, hat man mir gerade auf meine Nachfrage mitgeteilt. Ich rechne mit ihrem Erscheinen in der nächsten Woche“, sagte Thomas Berendt auf MOZ-Nachfrage.

Manfred Fengler wartet ungeduldig auf die Ausschreibung, weil er sich einerseits in Ruhe mit den Unterlagen befassen und die Bewerbung sachkundig einreichen will, andererseits zum Schuljahresbeginn alle nötigen Vorbereitungen für den dann festgesetzten Leistungsumfang abgeschlossen haben will. „Ich erneuere den Fuhrpark regelmäßig, habe Leasing- und Finanzierungsverträge laufen. Das Wichtigste ist, die Fahrzeuge ständig auf technisch einwandfreiem Stand zu halten“, sagte er. Und er will auch seiner Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter nachkommen. Manche sind mehr als 20 Jahre dabei.

Ende dieses Jahres wird Manfred Fengler 30-jähriges Firmenjubiläum feiern. Er startete am 1. Dezember 1989 mit einem ein Jahr alten Wartburg 1.3, nachdem er schon 18 Jahre beim Kraftverkehr Strausberg Taxi gefahren war. Kurze Zeit später borgte sich Fengler Geld bei der Westverwandtschaft, um einen Peugeot 305 Diesel zu kaufen. Zur Durchsicht fuhr er in eine ehemalige Regierungswerkstatt in Berlin-Marzahn, mit Wagen dieses Typs wurden auch stellvertretende Minister in der DDR chauffiert. Auch in Strausberg kannte man ihren Anblick. „Damals wuchs die Konkurrenz rasant, plötzlich standen 15 bis 18 Taxen am Bahnhof in Strausberg, wo die Kunden noch kurz zuvor Schlange standen“, erinnert sich Manfred Fengler an die ersten Wochen. Während sich andere Neugründer auch dem Busreiseverkehr zuwandten, stützte er sich zunehmend auf die Schüler- und Behindertenbeförderung. Anfangs war er auch in den Vertrieb der Märkischen Oderzeitung eingebunden.

Inzwischen denkt Manfred Fengler daran, das Geschäft in jüngere Hände zu legen, doch müsste der Nachfolger in seinen Augen noch etwas reifen. Der 30. Jahrestag der Firma wäre ein geeigneter Anlass, sich in den Ruhestand zurückzuziehen. Doch wer mit Manfred Fengler zu tun hat, kommt zu der Einschätzung, dass er wohl nicht so schnell loslassen wird.