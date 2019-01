Sternsinger überbringen ihren Segen

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Ganz schön zu tun hatten am Freitag die Sternsinger, die in Petershagen-Eggersdorf und in Strausberg unterwegs waren. Denn zehn Stationen, verriet Kerstin Mauve von der katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus, steuerte die Gruppe an.

Die 19 Kinder, die von zahlreichen Erwachsenen begleitet wurden, brachten den traditionellen Segen unter anderem in das Eggersdorfer und Strausberger Rathaus, zu Sparkasse, Apotheke und evangelischem Gemeindehaus. Schon von Weitem fiel der bunte Zug auf, der mit dem Lied Es ist Sternsingerzeit in das Eggersdorfer Rathaus einzog. Die Kinder waren als die Heiligen Drei Könige und Begleiter gekleidet. Allen voran ging ein Junge mit einem Stern. Der Zug symbolisiert die Suche der Heiligen Drei Könige nach dem Jesuskind.

Traditionell überbringen die Sternsinger den Segen C*M*B samt der Jahreszahl. Hinter der Abkürzung stehen nicht, wie landläufig oft geglaubt wird, die Anfangsbuchstaben der Heiligen Drei Könige Caspar, Balthasar und Melchior, sondern bedeutet C*M*B Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus.

Bürgermeister Marco Rutter lauschte ergriffen dem Gesang, unter anderem wurde noch Gloria in exelsis deo gesungen, und auch der Botschaft, dass die Sternsinger Geld sammeln. In diesem Jahr für behinderte Kinder vor allem in Peru, wo sie häufig von ihren Eltern versteckt werden, weil sie in der Gesellschaft nicht aufgenommen werden. Um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, bitten die Sternsinger um Spenden, die sie auch aus den Händen des Bürgermeisters erhielten.

Unter den Botschaftern befand sich auch Pfarrer Robert Chalecki, der nicht nur das Gebäude segnete, sondern auch die darin Arbeitenden. Er wünschte ihnen zudem Gesundheit und Frieden in diesem Jahr. (mei)