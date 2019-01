OB René Wilke lädt zum  Empfang

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) lädt am Sonntag ab 11 Uhr zum Neujahrsempfang in das Kleist Forum ein. Der Eintritt ist kostenlos. René Wilke und die Verwaltungsspitze werden gemeinsam die Bürger am Einlass beim Empfang begrüßen.

Der Oberbürgermeister wird in seiner Rede zum neuen Jahr einen Blick zurück auf das alte werfen und vorausschauen auf die kommenden Monate. Anschließend wird er die Zuzugs-Kampagne „Frankfurt braucht Menschen“ vorstellen. Ziel ist es, Menschen für die Stadt an der Oder zu gewinnen. Die Rathausspitze wirbt mit 100 guten Gründen für die Stadt an der deutsch-polnischen Grenze. Inhalt dieser Kampagne soll es auch sein, dass Frankfurter selbst kundtun, warum sie die Stadt für einen guten Ort zum Leben und Wohnen halten.(hk)