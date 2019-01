Seit 25 Jahren im Dienste von Bad Belzig

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Immer wieder montags macht sich Lothar Lehmann auf den Weg ins Bad Belziger Rathaus, wo die Ausschuss- und Stadtverordnetensitzungen des Kommunalparlaments stattfinden. Seit 25 Jahren gestaltet er als Stadtverordneter die Kommunalpolitik der Kur- und Kreisstadt aktiv mit. Dieses Jubiläum jährte sich am 5. Dezember 2018.

Im Jahre 1993 zog der gelernte Fachverkäufer für Eisenwaren als parteiloser Stadtverordneter der SPD-Fraktion in das Gremium ein. „Ich kann mich noch gut daran erinnern“, sagt er. Dann erzählt er, dass er als Einzelkandidat damals rund 1.300 Wählerstimmen und ein Wahlergebnis von 6,7 Prozent auf sich vereinen konnte.

Lothar Lehmann, der in der Stadt aufgewachsen ist, war den Einwohnern schon immer gut bekannt. Sicher auch durch seine Arbeit als Verkäufer hatte er immer das sprichwörtliche Ohr an der Masse. Aber auch die Arbeit im Kulturrat der Stadt, letzterer wurde 1990 aus der Taufe gehoben, brachte ihm viele Sympathien ein. „Peter Kiep, Heinz Friese, Peter Kuligk und Kerstin Kratz haben mit mir im Kulturrat gearbeitet. Damals wurden unter anderem die Weichen für den Erhalt der Burgfestwoche und die Förderung von Vereinen gestellt“, erzählt er. Anders als heute war nach seiner Einschätzung das Interesse der Menschen größer, die Entwicklung der Stadt aktiv mitgestalten zu wollen.

1998 stellte sich der Bad Belziger ein zweites Mal zur Wahl und erzielte nach Altbürgermeister Peter Kiep und Ehrenbürger Gerhard Dorbritz das drittbeste Wahlergebnis. In diesem Zusammenhang erinnert er an den über alle Maßen engagierten damaligen Bürgermeister Kiep.

Lothar Lehmann war der Kontakt zu den Menschen in der Stadt immer wichtig. Für deren Probleme und Sorgen hatte er immer ein offenes Ohr und scheute keinerlei Diskussionen. Was im Wählergedächtnis haften blieb. Und so zog er in seiner dritten Wahlperiode von 2003 bis 2008 mit der Bürgerfraktion sowie in der vierten und fünften jeweils mit den Freien Wählern ins Kommunalparlament ein.

Im Mai kommenden Jahres wird wieder gewählt. „Ich werde noch einmal kandidieren“, kündigt der 58-Jährige an und erzählt, dass er in den vergangenen drei Wahlperioden im Durchschnitt 400 bis 500 Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. Er erklärt: „Mein Credo all die Jahre war, mich als parteiloser Bürger für die Belange der Bad Belziger einzusetzen“.

In den vergangenen 25 Jahren seiner Tätigkeit als Stadtverordneter hat Lothar Lehmann die Grundsteinlegung und Eröffnung der SteinTherme erlebt und wie aus Belzig Bad Belzig wurde. Die Hoffnung, dass sich die Vision vom Hotel an der Therme erfüllt, hat er noch nicht aufgegeben. Er sagt: „Ich wünsche mir, das die Entwicklung der Stadt auch weiter so harmonisch verläuft wie bisher“. Als bedauerlich schätzt er jedoch ein, dass in den vergangenen Jahren die „Befindlichkeiten unter den Stadtverordneten merklich zugenommen“ haben. „Das schadet dem Demokratieverständnis der Bürger“, glaubt der 58-Jährige, der neben der kommunalpolitischen Arbeit in verschiedenen Vereinen und Initiativen aktiv ist. Dann verrät er, obgleich er in den vergangenen 25 Jahren viel Zeit im Rathaus der Stadt verbracht hat, seinen eigentlichen Lieblingsort in Bad Belzig. „Der ist auf der Burg Eisenhardt“, sagt er und erklärt prompt warum: „Der Geschichte und der vielen kulturellen Angebote wegen, die es immer wieder auf der Burg gibt.“