Meistertitel - darauf kann sein Träger stolz sein

Frankfurt (Oder) (MOZ) Meistersänger, Baumeister, Bürgermeister, Weltmeister – das Wort Meister hat einen guten Klang im Deutschen. Meister, das sind Könner.

Ausgerechnet dem Handwerk, das eng mit diesem Titel verbunden ist, ist der Meister in 52 Gewerken abhanden gekommen. Diese Einschränkung der Meisterpflicht 2004 sollte für mehr Beschäftigung sorgen. Das hat im Grunde funktioniert – die Zahl der Betriebe stieg. Die Frage ist nur, ob der Nutzen den Preis aufwiegt. Entstanden sind oft nur Ein-Mann-Firmen. Vielen hat die Selbstständigkeit eine hohe Selbstausbeutung gebracht. Wer nicht fürs Alter vorsorgt, um seine Preise niedrig zu halten, schadet sich selbst. Mit Preisdumping einher geht ein Druck auf die Löhne und eine Verzerrung des Wettbewerbs. Fachleute stellen fest, dass Ein-Mann-Betrieb mitunter die betriebswirtschaftlichen Kenntnissen fehlen, um solide kalkulieren zu können. Wer eine Meisterschule absolviert, erwirbt auch betriebswirtschaftliche und rechtliche Kompetenzen.

Es gibt gute Gründe dafür, am Meister festzuhalten und ihn nicht weiter abzuschaffen. Zumal die Anforderungen mit der Digitalisierung im Handwerk wachsen. Der Meister steht für fachliches Können. Damit verbunden ist ein Ansehen in der Gesellschaft und ein Qualitätsversprechen. Ein Meistertitel – das ist was. Darauf kann sein Träger stolz sein.Ob es aber sinnvoll und machbar ist, die Meisterpflicht in den 52 Gewerken wieder einzuführen? Das dürfte sich kaum umsetzen lassen. Dabei muss EU-Recht beachtet werden und Brüssel steht für Freizügigkeit, gegen den Meisterzwang.

Überhaupt Zwang: Zwang allein bringt nicht mehr Meister. Der Meister braucht mehr Werbung. Dafür sollte auch das Handwerk selbst in der Öffentlichkeit mehr trommeln. Vor allem muss der Zugang zum Meistertitel erleichtert werden. Die Ausbildung ist teuer – bis zu 12000 Euro. Rechnet man Fahrtkosten, Unterbringung Verdienstausfall dazu, kann es auch mehr werden. Das Bafög fängt das nur teilweise auf. Auch die zeitliche Belastung ist oft hoch, gerade für junge Familien.

Es braucht mehr Anreize, Meister werden zu wollen. Dabei könnte es helfen, eine alte Idee hervorzuholen: Berufsausbildung mit Abitur. Die ist im Osten bekannt und genoss einen guten Ruf. In einigen Ländern wird sie als Berufsabitur neu erfunden. Sie könnte Ausbildung attraktiver machen – und damit auch den Meister.