„Stadtgarten“ steht nicht vor dem Aus

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) „Stadtgarten“-Inhaber Gerhard Wöge trägt sich nicht mit dem Gedanken, seine Gaststätte aufzugeben. „Die Gerüchte habe ich auch schon gehört“, erwiderte der Gastronom am Freitag auf die Frage, ob es stimme, dass er den „Stadtgarten“ demnächst schließen werde.

An diesem Gerüchten sei absolut nichts dran. „Zurzeit mache ich mir keine Gedanken darüber, das Geschäft nach fast 30 Jahren aufzugeben“, stellte er klar. Es sei in der Vergangenheit wiederholt vorgekommen, dass Mitbewerber gezielt Gerüchte gestreut hätten, um ihn zu schädigen. Gäste, die Familienfeiern langfristig planen, sollen so verunsichert werden. „In Zehdenick gibt es einen hohen Konkurrenzkampf“, so Wöge, der lange Jahre Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick war. Mit „Anfang 60“ werde sich die Frage nach der Zukunft der Gaststätte sicherlich irgendwann stellen. „Und ich wäre ein schlechter Unternehmer, wenn ich mir keine Gedanken über die Zukunft machen würde“, gibt Wöge zu bedenken. Aber für die kommenden zwei, drei Jahre stelle sich diese Frage konkret noch nicht, so Wöge, der auch Eigentümer der Gewerbe-Immobilie ist. Und es sei sein Interesse, dass das ehemalige Stadtkulturhaus auch künftig gastronomisch genutzt werde. Das Potenzial im Bereich Tourismus in Zehdenick sei gut, es müsse allerdings noch besser als bisher genutzt werden. Hier sehe er auch den neuen Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin in der Pflicht. „Arno Dahlenburg hat hier die Weichen richtig gestellt“, sieht Wöge die Stadt auf dem richtigen Weg. Er selbst komme für das Bürgermeisteramt nicht mehr in Frage. „Dafür bin ich schon zu alt.“ Wäre er jünger, würde ihn die Aufgabe sicherlich reizen. Fachlich und menschlich müsse der neue Rathauschef über die Kompetenzen verfügen, um die Lücke, die Arno Dahlenburg durch sein Ausscheiden aus dem Amt zweifellos hinterlassen habe, ausfüllen zu können.

Zu den Aufgaben, die angegangen werden müssten, zähle sicherlich auch die große Halle auf dem neuen Festplatz. Die bisherigen Planungen dazu stellten ihn keineswegs zufrieden. Eine Halle für Veranstaltungen werde keineswegs für eine dauerhafte Auslastung sorgen, kritisiert Wöge.(ris)