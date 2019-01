Bürgerhaushalt geht in die dritte Runde

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) In Kremmen geht der Bürgerhaushalt in diesem Jahr in die dritte Auflage. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits 20 Projekte eingereicht worden.

„Es gab bisher rund 20 Rückmeldungen“, informierte Bürgermeister Sebastian Busse am Freitag über den aktuellen Stand. Er bezieht sich damit auf die Resonanz, die der von der Stadt erstellte Flyer hervorgebracht habe. Der Handzettel – in Orange gehalten – lag der vorigen Gemeinschaftsausgabe von Kremmen-Magazin und Gemeindebrief bei. „Er wurde an alle Haushalte verteilt“, argumentiert Busse, sodass nun – anders als in den Vorjahren ohne Flyer – auch wirklich jeder Einwohner aller Ortsteile über den Bürgeretat informiert sein müsste.

Gerade im vorigen Jahr gab es nach der Abstimmung im Ortsteil Kremmen Kritik an der spärlichen Werbung seitens der Verwaltung. Lediglich 25 Einwohner nahmen teil; in anderen Orten sah es, nur prozentual zur Einwohnerzahl gesehen, besser aus.

Busse erhofft sich weit mehr Ideen als die bisher 20 eingereichten Vorschläge. Nach dem Stichtag zur Abgabe werde die Verwaltung „ein paar Tage brauchen, um zu eruieren, welche Projekte umsetzbar sind“. Im Anschluss werden die Ortsvorsteher informiert, die dann eine Sondersitzung als Wahlabend einberufen sollen.

Die Umsetzung erfolgt immer im Wahljahr. Busse verweist auf Kommunen wie Hennigsdorf, in denen Projekte erst im Folgejahr umgesetzt werden. Das könne er sich in Kremmen ebenfalls vorstellen. „Vielleicht müssen wir in diesem Jahr die Satzung dementsprechend anpassen.“ Busse spricht von Nachholbedarf.

Bisher hat jeder Ortsteil quasi seinen eigenen kleinen Bürgerhaushalt, über den abgestimmt wird. Eine Idee war es schon im Vorjahr, einen gesamten Topf für alle Ortsteile einzuführen, um mit den 50 000 Euro, die dann nicht mehr auf die Orte aufgeteilt würden, auch größere Projekte realisieren zu können. „Dann wird es mit der Umsetzung im selben Jahr aber sehr schwierig“, so Busse. Doch die Idee fand keinen Anklang. Viele Ortsvorsteher sprachen sich gegen den Vorschlag aus. Sie befürchteten, ihr Ort könne – im Gegensatz zur einwohnerstarken Stadt Kremmen – zu kurz kommen beziehungsweise zu wenig Stimmen am Wahltag erzielen.

Sebastian Busse will nun die weitere Resonanz abwarten: „Wir müssen sehen, wie viele Bürger Interesse am Bürgerhaushalt haben.“ Fakt ist: Das Geld des Vorjahres wurde in allen Ortsteilen aufgebraucht. Nur die Wanderwegbeschilderung in Kremmen steht, wie berichtet, noch aus.