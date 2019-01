Start für zweiten WBG-Neubau an der Pauline

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Im ersten Haus des WoMeNa-Projekts der Wohnungsbaugenossenschaft „Karl Friedrich Schinkel“ (WBG) sind Mieter schon eingezogen. Seit einigen Wochen baut die WBG nun das zweite von insgesamt acht Objekten, die in den nächsten Jahren in dem Bereich an der Pauline in Neuruppin entstehen sollen.

Wohnen, Menschen, Natur steckt in dem Kürzel WoMeNa, das generationenübergreifend und nachhaltig sein soll. Gerade Letzteres ist für WBG-Geschäftsführer Frank Borchert eine Herzensangelegenheit. Denn Borchert ist überzeugter Verfechter des „Cradle to Cradle“-Prinzips, (zu deutsch: von der Wiege zur Wiege), das davon ausgeht, definierte Rohstoffe in kontinuierlichen Kreisläufen zu nutzen und so den ökologischen Fußabdruck der Menschen zu verringern, ohne sich dabei zwangsweise einschränken zu müssen. (siehe Infokasten)

Für das Bauvorhaben ist das in mehrfacher Hinsicht wegweisend. Es beginnt damit, wie mit Energie umgegangen wird. Unter der Bodenplatte des Hauses wurden Rohrleitungen verlegt, mit deren Hilfe im Sommer Wärme in zwei Metern Tiefe ins Erdreich gepumpt wird, die im Winter genutzt werden kann. Diese Technik wurde auch schon im ersten Bauabschnitt verwendet. Zusammen nutzen die beiden Häuser so unterirdische Wärmespeicher mit einer Größe von rund 1000 Kubikmetern. Auf dem Dach gibt es eine thermische Solaranlage, um das Wasser zu erwärmen. Was nicht sofort genutzt wird, landet im Erdspeicher. In der kalten Jahreszeit erwärmt das Erdreich, das im Sommer auf eine Temperatur von 28 bis 30 Grad gebracht wurde, das Wasser in den Rohrleitungen und kann wieder genutzt werden. Zusätzlich gibt es auf dem Dach auch eine Photovoltaikanlage für Strom und im Haus einen Stromspeicher.

Die Wohnungen sind bereits vergeben. Was Borchert besonders freut: Im ersten Bauabschnitt haben sich alle künftigen Mieter für grünen Strom von den Stadtwerken Neuruppin entschieden. Im zweiten Bauabschnitt beteiligen sich alle am Mieterstrom-Modell. Das bedeutet, dass die Bewohner zuerst den Strom nutzen, der auf dem eigenen Dach erzeugt wird. Erst wenn dieser nicht ausreichen sollte, wird auf eine externe Stromlieferung zurückgegriffen.

Ganz lässt sich bei aller Nachhaltigkeit nicht auf konventionelle Baustoffe verzichten. So wurde kurz vor Weihnachten die Decke zwischen Keller und Erdgeschoss aus Beton gegossen. „Eigentlich würden wir aber bei den weiteren Häusern gern mehr auf Holz setzen“, sagt Borchert. Bis dahin wird vor allem darauf geachtet, dass sich die Werkstoffe bei einem späteren Abriss wieder gut voneinander trennen lassen, um sie möglichst recyceln zu können.

Weil sich das dreigeschossige Haus am Hang befindet, gibt es barrierefreie Wohnungen auf zwei Etagen: auf der einen Seite im Keller- und auf der anderen im Erdgeschoss. Insgesamt entstehen in dem Haus 15 Wohnungen mit drei und vier Zimmern. „Sie sind eher für Familien ausgelegt“, so Borchert. Im Haus wird es, genau wie beim Gebäude des ersten Bauabschnitts, einen Gemeinschaftsraum und einen Fahrradkeller und geben. Nachdem es etwas länger gedauert hat, die Baugenehmigung zu bekommen, hofft der WBG-Chef, dass das Haus Ende 2019 fertiggestellt sein wird. In den Jahren danach sollen vier weitere Wohnhäuser entstehen sowie eine Gastronomie, ein Gemeinschaftshaus und eine Kombination aus Seniorenwohnen und Kita. Letztere soll 2021 nutzbar sein.

Damit nun möglichst alles im Zeitplan bleibt, hofft Borchert auf einen milden Winter. Denn solange es frostfrei bleibt, können die Arbeiten ungehindert weitergehen.