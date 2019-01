Närrisches Treiben in Leißnitz und Neubrück

MOZ

Beeskow (MOZ) An diesem Wocheneden finden in Neubrück und Leißnitz die ersten Fastnachten statt.

Für das Leißnitzer Event hatte die MOZ zwei Freikarten verlost. Die Gewinner sind Daniela Breske und Doreen Burgstaller. Die Redaktion wünscht viel Spaß bei der Leißnitzer Männerfastnacht! Sie beginnt diesen Samstag um 20 Uhr im Festzelt, das hinter dem Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte platziert ist. Bereits morgens um 8 Uhr treffen sich die Fastnachtsfreunde, zum Zampern.

Auch in Neubrück ist an diesem Wochenende närrisches Treiben angesagt. Diesen Samstag findet ab 19 Uhr Teil zwei des Fastnachtsabends im Festzelt in der Vorderheide statt. Gezampert wird in Neubrück auch: Diesen Samstag ab 8 Uhr, Treffpunkt ist das Festzelt.