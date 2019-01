2018 war ein Rekordjahr

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das vergangene Jahr war ein sehr gutes für den Arbeitsmarkt in Ostbrandenburg: „Es war das beste Jahr seit der Wiedervereinigung“, sagt Jochem Freyer, der Chef der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). 2018 fanden rund 1800 Menschen mehr eine Beschäftigung als 2017. 1800 zusätzliche Arbeitsverhältnisse – das entspricht mehr als der Hälfte der Jobs in einem Großbetrieb wie ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt.

Zum Jahresausklang allerdings stieg die Arbeitslosigkeit in Frankfurt (Oder), Oder-Spree und Märkisch-Oderland leicht an. Im Dezember lag sie bei 6,2 Prozent – im November waren es glatt sechs Prozent. Das allerdings ist nach Angaben der Frankfurter Agentur ein saisontypischer Anstieg, der noch bis in den März andauern dürfte. Die Situation in Ostbrandenburg entspricht auch dem Trend im Land. Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg hat sich im Dezember etwas erhöht. Der im Winter übliche Anstieg fiel aber gering aus. Gemeldet waren 78 965 Erwerbslose, 1696 mehr als im November, aber 8323 weniger als im Vorjahresmonat Dezember 2017, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit mitteilt. „Die Arbeitslosenzahlen und die sogenannte Unterbeschäftigung, die auch die Menschen in Qualifizierungen erfasst, liegen weit unter den Vorjahreswerten. Die Beschäftigung steigt weiter an“, sagte Bernd Becking, Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit.

Auch der Frankfurter Agenturchef Jochem Freyer blickt optimistisch ins neue Jahr. Selbst wenn sich die Konjunktur abschwächen sollte, sieht er kein Risiko „dass die Arbeitslosigkeit wieder nennenswert steigt.“ Das hat auch mit der wirtschaftlichen Situation von Ostbrandenburg zu tun: Die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Weltmarkt ist hier eher geringer. Stark vertretene Bereiche wie Verwaltung, die Pflegebranche oder der Bereich Soziales und Erziehung werden weiter wachsen. Außerdem gehen mehr Menschen in Rente als neu in den Arbeitsmarkt drängen. Der Ersatzbedarf wachse durch die selbst im Deutschlandvergleich besonders alten Belegschaften, teilt die Agentur mit.

Eine Herausforderung für das neue Jahr sieht die Frankfurter Agentur in der Jugend-Arbeitslosigkeit. Im Gebiet der Agentur sind 1077 Frauen und Männer unter 25 Jahren ohne Job. Die Arbeitslosenquote beträgt in dieser Altersgruppe 8,3 Prozent.

Neue Anreize gibt es 2019 zur Qualifizierung. Das Qualifizierungschancengesetz stellt Unternehmen Mittel zur Verfügung, um ihre Belegschaften für einen Strukturwandel fit zu machen und beispielsweise zum Thema Digitalisierung zu schulen. Je nach Betriebsgröße sind 25 bis 75 Prozent Förderung möglich. Zum Beispiel können Kosten übernommen werden, wenn Beschäftigte im Bereich Onlinehandel weitergebildet werden sollen. Hier ist die Initiative der Firmen gefragt, sich um die Gelder zu bewerben.