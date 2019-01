Im Winter haben Diebe Hochsaison

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehrere Lauben sind um die Jahreswende in und um Eisenhüttenstadt herum aufgebrochen worden. Im Winter haben Diebstähle aus Gartenanlagen offenbar Hochkonjunktur. Oft ist der Schaden, der an den Gebäuden angerichtet wird, größer als der Wert des Diebesgutes.

„Die müssen durch einen Zaun gekommen sein“, vermutet Bettina Kadow, die Vorsitzende des Gartenvereins „Sonneneck“. Kurz vor dem Jahreswechsel sind in der Sparte, die zum Verband der Gartenfreunde gehört und kurz hinter der Lawitzer Kurve liegt, sechs Lauben aufgebrochen worden. Gestohlen wurden laut Polizei Elektrogeräte, Rasentrimmer sowie Rasenmäher. Fernseher und Werkzeuge nahmen unbekannte Täter bereits kurz zuvor aus Lauben des Vereins „Lawitzer Aue“ mit.

Diebstähle kämen alle paar Jahre mal vor, sagt Bettina Kadow. Sie selbst sei auch schon mal betroffen gewesen – vor etwa 18 Jahren. An einen Vorfall kann sie sich noch gut erinnern: „Da muss sich jemand einen ganzen Hausstand zusammengeklaut haben. Da sind nämlich aus einigen Lauben sogar Handtücher gestohlen worden.“ Früher habe man die meisten Werkzeuge und Gerätschaften mit nach Hause genommen. Das sei immer ein halber Umzug gewesen. Mittlerweile könne man das, wenn man etwas mehr bezahlt, alles ganz gut versichern, weiß sie. Doch oftmals entstehe der größte Schaden nicht durch das, was gestohlen wurde, sondern durch das, was die Täter kaputt machen, um ins Gebäude zu kommen. „Dabei wird richtig viel zerstört. Das ist ärgerlich.“

Ebenso ärgerlich würden viele in der Sparte aber auch finden, dass das Tor am Haupteingang oft nicht verschlossen werde, erklärt Bettina Kadow. „Das muss doch nicht sein.“ Zunächst hatten sie und andere Vereinsmitglieder damit gerechnet, dass die Täter in der Silvesternacht erneut zuschlagen, weil dann ja definitiv alle daheim seien und feiern würden. „Aber bislang habe ich noch nichts gehört.“ Und so etwas spreche sich schnell rum. Auch von der Polizei heißt es: Nach diesen Einbrüchen seien in Eisenhüttenstadt und Umgebung bis Freitag keine weiteren Vorfälle dieser Art gemeldet worden.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre stellt die Polizeidirektion Ost fest, dass im Winter tatsächlich häufiger in Lauben von Kleingartenanlagen beziehungsweise Bungalows eingebrochen wird als im Sommer. „Das liegt daran, dass im Winter die Nutzer der Gartenhäuser nicht in diesen übernachten und sich auch am Tage kaum im Garten aufhalten“, sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Auch aufgrund der Dunkelheit, die im Winter länger anhalte, fühlten sich potenzielle Täter sicherer, ungesehen nach einem Einbruch entkommen zu können. „Damit haben sie die Möglichkeit, sich an mehreren Gartenhäusern auszuprobieren, weshalb meist mehrere Bungalows oder Schuppen einer Anlage in einer Nacht aufgebrochen werden.“

Doch wie kann man sich dann überhaupt schützen? Gartenfreunde sollten der Polizei zufolge über den Winter so oft wie möglich den Garten und die darauf stehenden Gebäude kontrollieren, rät die Polizei. So wie es die Mitglieder des Vereins „Sonneneck“ machen. Sie fahren immer mal wieder zu Kontrollen raus, sagt Bettina Kadow. Und dann schaue man eben auch beim Nachbarn, ob alles in Ordnung sei. Empfohlen werden von der Polizei zudem Fensterläden und abschließbare Fenster. „Und Wertgegenstände sollten im Herbst mitgenommen werden an den Hauptwohnsitz“, sagt Bärbel Cotte-Weiß.