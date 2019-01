Lernwelt soll bunter werden

Larissa Benz

Trebatsch/Oder-Spree (MOZ) Eine Gruppe aus Eltern und einem Lehramtsstudenten möchte im Landkreis Oder-Spree eine Schule in freier Trägerschaft gründen. Ziel ist es, ab 2021 eine Bildungseinrichtung mit alternativ-pädagogischen Inhalten anzubieten.

Georg Haubner hat sich viele Gedanken über die Schullandschaft in Brandenburg gemacht: „Irgendetwas fehlt hier, vielleicht ist es die Buntheit.“ Für den 27-jährigen Berliner Lehramtsstudenten, der ursprünglich aus Trebatsch kommt, bedeutet in diesem Fall der Begriff bunt, dass die Pädagogen einen unterschiedlichen, praxisnahen Hintergrund mitbringen oder das Angebot in der Schule verschiedene kulturelle Bereiche abdeckt. Dazu können etwa das Handwerk, Naturnähe und die demokratische Mitbestimmung gehören.

Haubner ist Teil einer Initiative, die in Oder-Spree 2021 eine alternativpädagogische Schule in freier Trägerschaft öffnen möchte: „Wir wollen damit auf keinen Fall sagen, dass staatliche Schulen schlecht sind. Wir sehen unsere Idee als Ergänzung zur bestehenden Schullandschaft“, betont Haubner. Der dazugehörige Verein „Freie Schule LOS“ befindet sich momentan in der Gründung. Ziel ist, eine Schule für Kinder und Jugendliche von Klasse 1 bis 10 anzubieten.

Alternativpädagogisch bedeutet für die Beeskowerin Daniela Warnack unter anderem, dass die Kinder ihr volles Potential am besten entwickeln, wenn sie beim Lernen nicht gestört oder gelenkt werden: „Meine Tochter ist ein Ast, und ich möchte nicht, dass sie zu einem Bleistift gespitzt wird“, beschreibt sie ihre Vorstellung.

Die Bildungseinrichtung soll bewusst in einem Dorf Platz finden: „Wir wollen damit auch den ländlichen Raum stärken“, sagt die Fürstenwalderin Sandra Tobela, die ein schulpflichtiges Kind hat. In der heutigen Zeit fehle vielen Kindern Oma und Opa, die klassische Großfamilie verschwinde: „Unsere Vision beinhaltet auch, dass die Oma von gegenüber den Kindern etwa das Stricken beibringt“, so Georg Haubner.

Momentan erarbeitet die Initiative ein Konzept, um eine Genehmigung nach dem brandenburgischen Schulgesetz für ihr Projekt zu erhalten. Träger soll dann der Verein sein. Auch eine passende Immobilie wird noch gesucht.

Obwohl es im Landkreis Oder-Spree laut dem Bildungsministerium schon 24 freie Schulen, gibt, sehen die Mitglieder ihre Vision nicht als überflüssig an: „Wir entwickeln ja ein ganz eigenes, flexibles Konzept aus unseren Überzeugungen heraus“, betont Sandra Kobela.

Wer sich bei der Initiative einbringen möchte, kann sich per E-Mail unter info@Freie-Schule-LOS.de melden.