Den Festbäumen geht es an die Nadeln

MOZ

Seelow (MOZ) An diesem Wochenende fliegt in vielen Familien der geliebte Weihnachtsbaum raus. Der Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland bietet flächendeckend die Abholung an. In vielen Kommunen gehen die Festbäume jedoch beim Knut-Feuer in Flammen auf.

Wann fliegt der Baum? Dahinter steckt theologisch eine weitere Frage: Wie lange dauert die Weihnachtszeit? Das ist selbst für Experten in jedem Jahr eine kleine Rechenaufgabe. In evangelischen Familien fliegt der Christbaum erfahrungsgemäß nach den Heiligen Drei Königen aus dem Haus, also nach dem 6. Januar.

In Schweden, Norwegen und Finnland jedoch wird der Baum traditionell erst am 13. Januar abgeschmückt, dann ist Sankt-Knuts-Tag. Er ist benannt nach König Knut dem Vierten von Dänemark, der fand die Weihnachtszeit der Legende nach so schön, dass er sie auf 20 Tage verlängern ließ. Katholische Gemeinden halten bisweilen noch länger durch. Für sie reicht die Weihnachtszeit bis Mariä Lichtmess, das ist am 2. Februar. Der Weihnachtsfestkreis endet dann, wenn der Osterfestkreis anfängt. Das ist in christlicher Tradition 70 Tage vor Ostern (Septuagesimae), in diesem Jahr also am 17. Februar.

Doch egal, wann der Baum fliegt. Er muss entsorgt werden. Schon kurz nach dem Fest haben viele Bäume zu nadeln begonnen. Da half in der Regel auch das Wasserbad nicht. Die kleine Bäume litten unter der extremen Trockenheit des vergangenen Sommers. Manch einer zersägt seinen Baum selbst und füttert eine Feuerschale. Wer dazu weder Lust noch Gelegenheit hat, der kann die kostenfreien Touren des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland (EMO) nutzen. Im Abfallratgeber, die alle Haushalte erhalten haben, ist jeder Ort aufgelistet.

Los geht es in den Kommunen des Altkreises Seelow am 9. Januar. Dann werden in Gusow-Platkow, Neuhardenberg und Vierlinden (jeweils mit allen Ortsteilen) die komplett abgeschmückten Bäume abgeholt. Sie müssen am Morgen rechtzeitig an den Straßenrand gelegt werden. Die anderen Orte folgen in den darauffolgenden Wochen bis Anfang Februar. In Seelow können sich die Bürger den 29. Januar vormerken.

Traditionell finden aber auch wieder zahlreiche Brauchtumsfeuer statt, zu denen die jeweiligen Gemeinden, Vereine oder die Feuerwehren einladen. Auch die Bäume, die in den Orten stehen, landen in der Regel in diesen Feuern. Die riesige Nordmanntanne auf dem Seelower Marktplatz wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch von Mitgliedern der Feuerwehr abgebaut. Nachfolgend ein Überblick über die der Redaktion vorliegenden Termine:

12. Januar, 17 Uhr, auf dem Hof des Gemeindezentrums, für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Feuerwehr lädt ein.

12. Januar, 18 Uhr, Backenberg.

12. Januar, 16 Uhr, Pfarrwiese gegenüber dem Kinderring, organisiert von den Mitgliedern des Fördervereins der Feuerwehr. Die Weihnachtsbäume werden am 9. und 10. Januar eingesammelt.

12. Januar, 18 Uhr, Bürgerhaus, 8. Knutfest.

12. Januar, 16 Uhr, am Gemeindehaus, traditioneller sibirischer Abend der Feuerwehr mit Glühwein und Lagerfeuer.

12. Januar, 17 Uhr, Gelände der Feuerwehr.

12. Januar, Knutfest des Dorfclubs 1961, 15 Uhr, am alten Badesee. Mitglieder des Vereins sammeln am ab 9 Uhr die abgeschmückten Bäume ein.

12. Januar, Knutfest der Feuerwehr, 16.30 Uhr, ab 9 Uhr werden die Bäume abgeholt, bitte sichtbar an der Straße ablegen.

25. Januar, Areal Schweizerhaus, 16 Uhr. Das Einsammeln der Bäume erfolgt am 12. und am 19. Januar durch Mitglieder des Heimatvereins und der Seelower Jugendfeuerwehr.

12. Januar, 16 Uhr, Treff ist im Gorgaster Park. Die Weihnachtsbäume werden durch Mitglieder der Feuerwehr ab 13 Uhr eingesammelt. Der Verein Gorgaster Leben und die Feuerwehr laden ein.

12. Januar, Weihnachtsbaumverbrennung, 17 Uhr, Sportplatz. Die Bäume werden ab 10 Uhr vom Straßenrand abgeholt. Organisiert wird das Treffen vom Förderverein der Feuerwehr.

12. Januar, Weihnachtsbaumverbrennung, 17 Uhr, Platz an der Feuerwehr. Auch dort sammeln Feuerwehrleute die Bäume ein und zwar am 11. Januar ab Mittag. Die Golzower Vereine und die Gemeinde laden ein.

Alle Touren des Entsorgungsbetriebes im Abfallkalender 2019, www.entsorgungsbetrieb-mol.de