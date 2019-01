OHC II greift nach dem Landespokal

Stefan Zwahr

Potsdam (MOZ) In der Vitrine des Oranienburger HC fehlt auch dieser Pott nicht: Der Landespokal. Die Kreisstädter sind vierfacher Sieger (zuletzt 2008). Nun könnte ein weiterer Triumph folgen – allerdings durch das Reserveteam.

Die zweite Mannschaft des OHC ist an diesem Wochenende beim Finalturnier in Potsdam mit dabei. „Was da möglich ist? Alles bis gar nichts“, sagt Trainer Silvio Krause. Für seine Schützlinge, die in der Verbandsliga ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze überwintern, steht eine echte Herausforderung an. Gegner ist am Sonnabend ab 13.45 Uhr der zwei Klassen höher spielende Grünheider SV. „Wir sind sicher nicht der Topfavorit“, so der Oranienburger Coach. Chancenlos sei sein Team im Spiel gegen den abstiegsbedrohten Oberligisten aber nicht. „Es kann alles passieren. Niemand wird den Sieg abschenken, auch wir nicht.“

Nach der starken Hinrunde treten die OHC-Mannen mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen an – wenngleich Krause betont, dass es auch nicht geplant gewesen sei, in der Verbandsliga antreten zu müssen. Nun müsse sein Team umdenken. „Wir müssen im Spiel gegen Grünheide sicher mit eigenen Fehlern rechnen. Und es kann sein, dass wir auch mal hinten liegen. In der Liga haben wir die Spiele und Gegner immer klar beherrscht. Nun wissen wir nicht, wie das Team in anderen Situationen reagiert.“

Doch die Oranienburger können auch Pokal. Im Viertelfinalturnier bezwangen sie den klassenhöheren HC Bad Liebenwerda mit 28:19. „Dieser Sieg kam in der Höhe etwas überraschend“, so Krause, zumal damals kaum Spieler aus der ersten Mannschaft ausgeholfen hatten. „Diejenigen, die den Grundstein der Zweiten bilden, haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Für Silvio Krause ist es bereits die fünfte Teilnahme am Final Four. Bisherige Bilanz: Zwei Triumphe. „Ich freue mich für die Spieler, die es noch nicht erlebt haben. Es ist schon eine tolle Sache. Ich hoffe, dass wir in der Gunst der Zuschauer vorn liegen, weil sie uns als Underdog unterstützen.“