Fuchskadaver bleibt auf dem Gehweg liegen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Marlies Hoffmann hat es gut gemeint. Ein überfahrener Fuchs auf dem Gehweg an der Lehnitzstraße kurz vor der Brücke über den Oder-Havel-Kanal ist kein schöner Anblick. Vor allem dann nicht, wenn sich die Innereien schon ihren Weg durch das rote Fell des Tieres bahnen. Der Fuchs war am Donnerstagabend von einem 50-jährigen Daimler-Fahrer überfahren worden. Trotz Bremsung habe sich ein Zusammenstoß nicht mehr abwenden lassen. Der Fahrer habe das verendete Tier auf den rechten Gehweg gelegt und den Vorgang der Polizei gemeldet, heißt es dazu im Polizeibericht vom Freitag.

„Man darf doch den Kadaver dort nicht einfach liegen lassen“, so die Oranienburgerin und rief am Freitagmorgen die Polizei an. Dort bat man sie, sich an das städtische Ordnungsamt zu wenden. Denn diese Behörde sei zuständig. In der Stadtverwaltung teilte man ihr mit, dass im Ordnungsamt niemand zu erreichen sei. Sie könne aber gern den zuständigen Revierförster anrufen. Denn der sei bestimmt auch für die Beseitigung des toten Tieres zuständig.

In der Revierförsterei habe sie jedoch niemanden erreicht. „Deshalb habe ich es erneut bei der Polizei versucht“, schildert die Oranienburgerin. „Ich war dann aber völlig geplättet, als man mir sagte: ,Lassen Sie den Fuchs doch da liegen’“, sagt Marlies Hoffmann. Es könne doch nicht sein, dass man derart abgebürstet werde, wenn man helfen wolle. Alle redeten von fehlender Zivilcourage. „Wenn ich helfen will, einen akuten Missstand zu beseitigen, dann werde ich von den Behörden derart vor den Kopf gestoßen, sodass ich gar keine Lust mehr habe, in einem ähnlichen Notfall um Hilfe zu bitten“, fühlt sich Marlies Hoffmann nicht ernst genommen.

Auf Nachfrage erklärte Stadtsprecher Gilbert Collé am Freitag, dass es in solchen Angelegenheiten zuweilen strittig sei, wer für die Beseitigung von Tierkadavern zuständig ist. Da der tote Fuchs aber auf dem Gehweg liege, sei es sicher Sache der Stadt, für dessen Beseitigung zu sorgen. „Bei kleinen Tieren übernimmt das gewöhnlich der Stadthof“, so Collé. Doch der sei personell am Freitag dazu nicht mehr in der Lage. Collé ließ nichts unversucht und bat die Feuerwehr, sich der Sache anzunehmen. Kameraden seien nach 13 Uhr an die genannte Stelle gefahren, hätten dort aber keinen toten Fuchs mehr vorgefunden. Offenbar hatte sich bereits jemand um die Entsorgung der Tierleiche gekümmert. Das freut Marlies Hoffmann natürlich. Allerdings hätte sie erwartet, dass ihr Wunsch gleich nach ihrem ersten Anruf erhört worden wäre.