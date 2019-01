Treskower „Schlemmereck“ macht wieder auf

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Mathias und Kristin Worms betreiben ab kommender Woche das Treskower „Schlemmereck“ in Neuruppin.

Frische Farbe, neue Möbel: Dieser Geruch ist das erste, was Besuchern des Treskower „Schlemmerecks“ derzeit entgegenschlägt. Kein Wunder, denn Mathias und Kristin Worms sind beim Umgestalten ihres neuen Standorts. Ab dem 9. Januar wird es vor Ort wieder Mittagstisch, die beliebten Bouletten und Frühstück geben. Doch bis dahin gibt es jede Menge zu tun.

Der künftige Speiseraum wurde schon vollkommen verändert. Brauntöne schmücken die Wände. Neue Sitzecken sind geliefert worden. Und die ersten Pflanzen ziehen auch ein. Es war lange der Traum der beiden gelernten Köche Mathias und Kristin Worms, etwas Eigenes zu besitzen. In den vergangenen Jahren haben sie sich als Lieferanten von Büfetts in der Region einen Namen gemacht. Nun ist der eigene Standort endlich da. Das Neuruppiner Ehepaar hat das „Schlemmereck“ von Vorbesitzer Rainer Schwichtenberg übernommen. Die Vorbereitungen dafür laufen seit rund drei Jahren. „Aber Rainer war sich etwas unsicher, wann er in den Ruhestand gehen möchte“, erklärt Kristin Worms, die als leitende Angestellte im Geschäft ihres Mannes arbeiten wird. Kurz vor Weihnachten war es soweit: Schwichtenberg zog aus, die neuen Betreiber ein. „Erst einmal haben wir alles rausgeschmissen“, sagt Mathias Worms. Als alle Räume leer waren, begann das Umgestalten. Die Beiden haben das meiste selbst gemacht, mit Hilfe von Freunden. Das „Schlemmereck“ sollte frischer und moderner werden. Mit dem Ergebnis sind die Neuruppiner sehr zufrieden.

Was sich indes nicht stark verändern wird, ist das Essensangebot: Gut-bürgerliche Hausmannskost steht weiterhin auf dem Programm, nur mit neuen Gerichten. Gestartet wird am 9. Januar mit Gulaschsuppe, Lasagne und Kasseler. „Wir arbeiten gerade einen Pool aus insgesamt 100 Gerichten aus“, erklärt Mathias Worms. So soll viel Varianz ins Angebot gebracht werden. Ab 11 Uhr gibt es Mittag, geöffnet ist wochentags von 7 bis 15 Uhr. Die Gerichte kosten bis zu fünf Euro. Suppen gibt es auch mal für drei Euro. Ihr Standbein der vergangenen Jahre geben die Beiden aber nicht auf: Auch weiterhin werden Mathias und Kristin Worms Büfetts anbieten. Und während sie noch mitten im Umbau sind, klingelt ständig das Telefon: Leute ordern mal eine Schnittchenplatte, andere möchten warmes und kaltes Essen. „Wir sind zuversichtlich“, sagt Kristin Worms.(jvo)