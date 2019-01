AfD soll stärkste Partei im Brandenburger Landtag werden

Ulrich Thiessen

Rangsdorf (MOZ) Die brandenburgische AfD will nach Worten ihres Bundesvorsitzenden Alexander Gauland bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft werden.

„Wir läuten den politischen Wechsel in Brandenburg ein“, erklärte Gauland auf der Mitgliederversammlung des Landesverbandes am Samstag in Rangsdorf. Der „SPD-Filz“ müsse in Brandenburg beendet werden, so Gauland. Der frühere Landes-Chef rief seine Partei gleichzeitig zur Einigkeit auf. Auf der dreitägigen Veranstaltung soll die Landesliste für die Landtagswahl aufgestellt werden. Am Freitagabend hatten die Mitglieder sich dagegen ausgesprochen, separat einen Spitzenkandidaten zu wählen. Statt dessen soll derjenige unter den mehr als 80 Bewerbern auf Platz eins stehen, der die meisten Stimmen erhält. Die Wahlen werden für Sonntagnachmittag erwartet.