Aug um Aug

Stefan Klug

(MOZ) Robert McCall pflegt seinen Agenten-Ruhestand, was jedoch nicht bedeutet, dass er untätig ist. Wenn es doch nochmal einen Auftrag gibt oder aus dem Alltag heraus eine Gelegenheit, Unrecht auszugleichen, dann schlägt er zu. Buchstäblich. Denn auch, wenn man es ihm wegen seines Alters oder seiner Affinitätzu Büchern nicht zutrauen mag, der frischgebliebene Sechziger geht selbstbewusst in den Infight, hat einen schnellen Abzugsfinger und eine noch flottere Auffassungsgabe, wenn es darum geht, Situationen und Gegner einzuschätzen. Doch gerade letzteres fällt ihm schwer, als eine alte Weggefährtin in Europa ermordet wird. Denn hier scheinen sich die Lager von Freund und Feind, von bekannt und unbekannt gefährlich zu vermischen.

Vier Jahre nach dem Auftakt kehrt Denzel Washington als ausgleichender Vollstrecker zurück und macht unbeirrt dort weiter, wo seine Karriere als Robert McCall begonnen hat. Und man muss anerkennend feststellen, dass der Schauspieler sich gebührend in die Reihe von gleichaltrigen Kollegen einfügt, die im Action-Genre durchaus eine gute Figur machen. Gleichwohl kommt in dieser Art von Filmen der erzählende Part ein wenig zu kurz. So macht sich auch Antoine Fuqua nicht die Mühe, groß in die Vorgeschichte einzuführen. Hintergründe, Beziehungen, Freundschaften werden nur insoweit beleuchtet, wie sie notwendig fürs Grundverständnis der Handlung sind. Denn diese bewegt sich rhythmisch von Prügelei, zu Schießerei, zu Verfolgungsjagd und so weiter fort. Mal angenommen, Washington liefert nur teilweise die Stunts selbst, wäre der Respekt vor seiner Leistung noch größer. Und selbst wenn nicht, unterhaltsam anzuschauen ist’s allemal.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 121 Minuten; Verleih: Sony Pictures Entertainment; Regie: Antoine Fuqua; Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders; USA 2018