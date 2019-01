Mängelliste in der Gemeinde ist lang

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Auf diesen Adrenalin-Schub am 29. Dezember hätte Martin Rother gern verzichtet. Wasser sei in einem Bereich der Kita „Rasselbande“ ausgetreten, informierte ihn Bauhofleiter Dennis Burow. Dabei soll die Kita doch am

7. Januar nach ihrer Sanierung wieder in Betrieb gehen.

Sind nun alle Hoffnungen in den Wind zu schreiben, dass das Gebäude an der Parkstraße nach langen 16 Monaten endlich wieder genutzt werden kann? „Solche Hiobsbotschaften braucht man nicht: Sie zeigen aber, dass wir noch ganz erhebliche Probleme mit der kommunalen Infrastruktur haben“, sagt Leegebruchs amtierender Bürgermeister Martin Rother.

Tatsächlich leckte zum Jahresende plötzlich eine Warmwasserleitung in einem Abschnitt desH-förmigen Gebäudes, zum Glück aber nicht in dem Teil des Hauses, der nach den Wasserschäden und dem Schimmelbefall aus dem Sommer 2017 gerade frisch saniert worden war. Dabei seien die Leitungen in der „Rasselbande“ erst 2002/2003 neu in dem Gebäude verlegt worden, so Rother. Die defekte Leitung konnte jedoch ohne einen großen Aufwand ausgetauscht werden, der Umzug an die Parkstraße geriet dadurch nicht in Gefahr.

Ab kommenden Montag können, wie vorgesehen, zunächst 90 Kinder in der „Rasselbande“ wieder betreut werden. Mit Ausnahmegehnemigung liege die Kapazität bei 150 Betreuungsplätzen. Martin Rother ist erleichtert, dass die Gemeinde bei der Zahl der Kita-Betreuungsplätze jetzt endlich den Stand erreicht habe, der eigentlich schon mit der Fertigstellung des neuen Hortgebäudes auf dem Schulgelände im Frühsommer 2017 geplant war. Doch dann machte das Hochwasser mit seinen verheerenden Folgen durch viele Pläne einen dicken Strich.

„Abgesehen vom Hortgebäude, dem neuen Gemeindezentrum mit Bibliothek und der Feuerwehr ist unsere Infrastruktur nicht auf einem zeitgemäßen Stand“, sagt Rother. Vieles sei in der Vergangenheit nur halbherzig in Ordnung gebracht worden. Die Liste der Mängel ist lang: Abgesackte Straßenlaternen, die die Stromkabel beschädigen, marode Kellerdecken der gemeindeeigenen Häuser am Robert-Koch-Platz, das Sportplatzgelände mit Mängel behafteten Sanitärgebäuden, die Straßen im alten Dorf, die keine intakte Oberflächenentwässerung haben. Auch über ein neues Trinkwasser- und Abwassernetz müsse man sich ebenfalls Gedanken machen, sagt Rother. Auf die Gemeinde kämen in den nächsten Jahren noch erhebliche Kosten zu. Zu prüfen sei künftig, ob in bestimmten Fällen Neubauten reinen Sanierungen vorzuziehen seien.

In die Sanierung der Grundschule seien bereits erhebliche Mittel geflossen. Für den Einbau eines Fahrstuhls und den Umbau der Rauchschutztüren stünden dieses Jahr abermals 472 000 Euro bereit. Die Neugestaltung des Außenbereichs der Kita „Sonnenschein“ werde dieses Jahr in Angriff genommen. Die Gemeindevertreter hätten die Aufträge dazu bereits vergeben. Auch der Umbau des Sanitärbereichs der Kita „Wirbelwind“ stehe in Kürze an.

Oberste Priorität hat für den amtierenden Bürgermeister Martin Rother dieses Jahr aber der Neubau des Durchlasses an der Eichenallee. Für die Entwässerung des nördlichen Gemeindeteils sei dieser Durchlass des Hauptgrabens von zentraler Bedeutung. Er wird deutlich größer und mehr Wasser abfließen lassen als das bestehende Bauwerk. Die Verwaltung sei derzeit damit beschäftigt, die planerischen Voraussetzungen für dieses Bauvorhaben auf den Weg zu bringen. Eine besondere Herausforderung gehe mit der Vollsperrung der wichtigsten Verkehrsachse, nämlich der Eichenallee, einher. Das betreffe unter anderem eine Umleitung für die OVG-Buslinie 824.