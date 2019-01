Ortschronist gibt Pläne für Dorfmuseum auf

Siegmar Trenkler

Wulkow (MOZ) Wie viel spannende Geschichte kann ein kleines Dorf wie Wulkow haben? Sehr viel, weiß Ortschronist Bernd Meyer zu Hücker. Er hatte eine umfangreiche Chronik zur 735-Jahrfeier 2015 erstellt. Doch seine Suche nach einem Ort, an dem er die Ergebnisse darüber hinaus präsentieren kann, hat er nun aufgegeben.

Vor etwa drei Jahren hatte Meyer zu Hücker die Idee, ein Dorfmuseum zu etablieren. Doch obwohl er Gleichgesinnte gefunden hatte, die ihm bei dem Vorhaben finanziell und mit ihrer Arbeitskraft zur Seite stehen wollten, ist das Projekt gestorben – gescheitert an zwei Rasentraktoren.

Begonnen hatte dabei alles so vielversprechend, erinnert sich der 72- Jährige. Seit etwa 2010 ist er Ortschronist in Wulkow. Als Mitglied des seinerzeit noch recht jungen Heimatvereins hatte er sich dafür entschieden, die Chronik anzulegen. „Ich bin zwar kein gebürtiger Wulkower, aber schon 1966 zu meiner Frau hierhergezogen“, sagt er. Daher hatte er einiges selbst mitbekommen. Doch um zum Jubiläum, das 2015 gefeiert wurde, eine möglichst vollständige Geschichte des Ortes nachzeichnen zu können, grub er in Archiven, befragte Wulkower und hatte am Ende ein stattliches Buch mit 460 Seiten geschaffen.

„Inzwischen könnte ich sogar noch einmal 50 Seiten mehr füllen“, berichtet er. „Ich habe unheimlich viel Material gesammelt und bekommen.“ So hat er Urkunden oder Kaufverträge von wichtigen Objekten im Ort wie dem 2009 abgerissenen Schloss oder dem Rettungshaus für sittlich verwahrloste Mädchen gesichtet. Hinzu kommen ein Modell des Gutshauses, Zeugnisse und Bilder. All das wollte er auch jenseits des Buchs präsentieren. Ein geeignetes Objekt schien schnell gefunden: das ehemalige Feuerwehrhaus, in dem aktuell zwei Rasenmähertraktoren abgestellt sind.

Nachdem er mit potenziellen Unterstützern Vorgespräche geführt hatte, stellte Meyer zu Hücker im Januar 2018 einen Antrag an die Stadt, das Gebäude zu kaufen oder zu pachten. Der Eingang wurde ihm schon am nächsten Tag quittiert. Dann aber hörte er lange Zeit nichts. Im Sommer wurde das Thema nur einmal im Ortsbeirat besprochen. Erst auf Nachfrage im Dezember kam dann schließlich die Absage der Stadt. Dem Antrag könne nicht entsprochen werden, weil dort die Rasentraktoren und andere Utensilien für die Grünflächenpflege untergebracht sind, heißt es in dem Schreiben.

„Vom Ortsbeirat wurde mir angeboten, dass ich für 1 000 Euro einen Schiffscontainer kaufen könnte, der neben dem Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt wird, und in dem die Traktoren unterkommen könnten. Aber wenn ich schon Geld ausgebe, möchte ich das in das Feuerwehrhaus stecken“, ärgert sich Meyer zu Hücker. Denn das in den 1920er-Jahren erbaute Haus ist in schlechtem Zustand. Dachsteine sind defekt und mit einer zentimeterdicken Moosschicht überzogen, die Abdeckung des Schlauchtrockenturms ist 2017 vom Sturm weggerissen worden, das seitliche Lüftungsholz verwittert, die Plastikdachrinnen aus der DDR-Zeit defekt und zugewuchert, und der Schornsteinfeger-Tritt ist morsch. „Und die elektrische Anlage hält keiner noch so kleinen Überprüfung stand“, ist sich der Chronist sicher.

All das hätte ihn nicht davon abgehalten, sich die Mühe zu machen. Doch sowohl von der Stadtverwaltung als auch vom Heimatverein fühlt sich der Chronist bei seinem Projekt im Stich gelassen. Und das nicht zum ersten Mal. Schon als er 2017 einen Gedenkstein für das abgerissene Gutshaus und später eine der Fontanestatuen von Ottmar Hörl samt Tafel mit dem Auszug zu Wulkow aus den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ im Ort aufstellen wollte, fühlte er sich allein gelassen. Mit der Hilfe selbst gesuchter Sponsoren konnte er damals die Ideen verwirklichen und verließ Ende 2017 den Heimatverein. Doch jetzt sieht Meyer zu Hücker keinen Ausweg mehr. „Was ich gesammelt habe, würde ich weitergeben und auch sonst helfen.“ Selbst werde er aber nicht mehr lange die Kraft haben, die nötig ist, das gewünschte Museum doch noch zu erkämpfen und fertigzustellen. Daher werde er die Idee eines Dorfmuseums nun notgedrungen aufgeben müssen.

Was bleibt, ist ein städtisches Gebäude, dessen Dach immer weiter zerfällt. Irgendwann stehen dann auch die beiden Rasentraktoren im Regen und es gibt weder Stellplatz noch Museum.