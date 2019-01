Grundhafter Ausbau der Wollenweberstraße

Thomas Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) „Der marode Straßenzustand macht den grundhaften Ausbau der Wollenweberstraße von Hauptstraße bis Gorrenberg notwendig. Im Bestand weist der eng bemessene Straßenraum eine Fahrbahn sowie einen beidseitigen schmalen Gehweg auf“, hieß es in der Begründung zum Beschlussantrag, der im Mai 2018 den Stadtentwicklungs- sowie Hauptausschuss passierte. Der daraus resultierende Beschlusstext lautete: „Die Verwaltung wird beauftragt, das öffentliche Ausschreibungsverfahren zur Realisierung der Baumaßnahme Wollenweberstraße von Hauptstraße bis Gorrenberg in Brandenburg an der Havel 2. Bauabschnitt durchzuführen.“ Auf BRAWO-Nachfrage präzisierte die Fachgruppe Straßen und Brücken: „Die Realisierung ist vom 1. bis 4. Quartal 2019 geplant. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme werden Leitungsverlegungen von den Medienträgern (Trinkwasser, Gas sowie Elektro) vorgenommen.“

„Die Zielstellung“ der Baumaßnahme, laut Beschlussvorlage, „besteht in einer qualitätsvollen Straßengestaltung, die den Nutzungsanforderungen, auch im Hinblick auf die Befestigungsmaterialien sowie das Straßenrelief, das sich an das historische Straßenbild anlehnt, entspricht.“ Gegenwärtig ist die Fahrbahn mit Reihengroßpflaster befestigt, die Gehwege bestehen aus Mosaikpflaster, Betongehwegplatten oder Recyclingmaterial, begrenzt durch Granitborde.

2019 nun soll die Wollenweberstraße zwischen Hauptstraße und Gorrenberg zum verkehrsberuhigten Bereich werden. Im südlichen Straßenabschnitt vom Gorrenberg bis zur Grundstückszufahrt der WOBRA wird gesägtes und geflammtes Reihengroßpflaster eingebaut, im übrigen Straßenabschnitt das vorhandene Reihengroßpflaster wiederverwendet. Gemäß Beschlussvorlage wird das Großpflaster beidseitig mit Granitborden gefasst. Weiter heißt es: „Die Fahrbahnbreite variiert zwischen 3,50 und 5,0 Meter. Zur Geschwindigkeitsdämpfung werden Einengungen ausgebildet und Fahrradständer platziert.“ Die Seitenstreifen werden mit Mosaikpflaster aus Granit in vollgebundener Bauweise befestigt.“ Vor der Einmündung Gorrenberg soll zudem eine Aufpflasterung errichtet werden, die dem Fahrzeugführer bei der Einfahrt signalisiert, dass in diesem Bereich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Außerdem werden Querungen mit geschnittenem und gestocktem Großpflaster errichtet und die notwendigen Blindenleitsysteme eingebaut. Außerdem verrät der Beschlusstext: „Im Rahmen der Baumaßnahme wird die unbefestigte Stellplatzanlage erneuert. Die Befestigung erfolgt mit Betonsteinpflaster. Um die historische Gebäudeflucht wieder aufzunehmen, wird zwischen den beiden Zufahrten der Stellplatzanlage und parallel zum verkehrsberuhigten Bereich eine Hainbuchenhecke gepflanzt.“ Die Kosten der Straßenbaumaßnahme betragen nach Kostenberechnung (vom Januar 2018) 460.000 Euro, wofür großteils Fördermittel aus dem Bund-Land-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ zum Einsatz kommen und u.a. die Eigentümer der sechs Grundstücke im einfachen Sanierungsgebiet zur Kasse gebeten werden. Der Straßenabschnitt zwischen Hauptstraße und den Hausnummern 17/56 zählt zum umfassenden Sanierungsgebiet.