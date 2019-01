Borkenkäfer macht Bürgerfichten zu schaffen

Matthias Henke

Gransee (MOZ) 121 Hektar brachte die Stadt Gransee im Jahr 2017 in die Waldgemeinschaft Rehberge ein, die auch die Statistik über die Einschläge führe, so Hoffmann. Eine eher unfreiwillige Holzernte musste seinerzeit infolge des Sturms im Stadtwald vorgenommen werden. „Vom Denkmal bis zur Warte ging eine Schneise“, beschrieb Hoffmann die Situation. Wider Erwarten habe sich dieses Holz aber gut vermarkten lassen. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Granseer Stadtwaldes für die Kommune müssten sich die Verantwortlichen auch künftig keine Sorgen machen, beruhigte Hoffmann die Stadtverordneten auf Nachfrage aus dem Plenum.

Vor Herausforderungen stellte und stellt Forstleute und Waldeigentümer allerdings der Borkenkäfer, insbesondere im Bereich der Bürgerfichten. 2016 verursachte das Insekt dort massive Schäden. Zur Eiablage bohren die Borkenkäfer Gänge in die Rinde oder in das Holz. Die Larven ernähren sich anschließend von den saftführenden Schichten des Baumes in der Rinde, was zum Absterben führt, wenn die Lebensader des Baumes derart angegriffen wird.

Sechs Hektar Wald mussten daraufhin komplett geräumt werden. 2 000 Festmeter Holz kamen unter dem Strich zusammen. Ein Jahr darauf waren es 2 200 Festmeter. 2018 waren elf Hektar von dieser Maßnahme betroffen. „Der trockene Sommer zeigt Wirkung und macht es dem Käfer einfach“, so Hoffmann, der den Fichten in der Granseer Umgebung schon kurzfristig daher keine Zukunft attestierte. „Wir werden die Fichten in zwei bis drei Jahren komplett geräumt haben“, sagte er.

Gänzlich unabhängig vom Zustand einzelner Baumarten gelte es jedoch, sich perspektivisch mit einem Ausbau des Hauptweges in diesem Bereich zu beschäftigen. Fördermittel gelte es zu akquirieren, wobei ein Eigenanteil zu leisten ist. Hier seien aber unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Die Eigentümerstruktur sei vergleichsweise kleinteilig, auch wenn die Flächen zu großen Teilen zur Waldgemeinschaft gehören. Das Projekt sei noch in Verhandlung, 2019 sei man aber hoffentlich dann einen bedeutenden Schritt weiter gekommen. Geländegängige Forstmaschinen bereite auch unwegsames Terrain keine Probleme. Doch relevant sei ein angestrebter Wegeausbau auch hinsichtlich der Befahrbarkeit für den Katastrophenschutz sowie die Feuerwehr, so Hoffmann mit Blick auf Waldbrände, die sich 2018 dort ereigneten. Unter anderem waren gezielt Holzpolter am Wegesrand angesteckt worden.