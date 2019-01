Im Anflug auf Liebenwalde

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Für alle Modellbaufans, vor allem aber die, die Flugzeuge, Helikopter oder sonstige fliegende Objekte nachbauen, ist die alljährlich im Januar in der Liebenwalder Weinberghalle stattfindende Hallenflugshow des Modellflugclubs Neuholland (MFC) ein fester Termin im Kalender. Nicht nur, dass die fleißigen Handwerker dort ihre Arbeiten einem Publikum vorstellen, sie können ihre Flugmodelle auch in die Lüfte steigen lassen. Denn im Herbst und Winter sind die Flugplätze unter freiem Himmel kaum nutzbar. Insofern ist die Weinberghalle eine gern angenommene Alternative, um die fluglose Zeit bis zum Frühjahr zu überbrücken. Das wissen auch die Kollegen aus den anderen Clubs, beispielsweise aus Anklam oder Berlin, die sich bereits für die Schau am Sonntag, 13. Januar, angemeldet haben.

Doch auf ihre Kosten kommen auch all jene, die selbst kein Flugobjekt besitzen, aber gern in den Himmel gucken und sich an den Kunststücken erfreuen, die die Piloten mit ihren fliegenden Objekten ausführen. Und wer weiß, vielleicht springt ja diesmal bei dem einen oder anderen Besucher der Modellbaufunke über. Für Kinder gibt es eine Bastelecke, an der sie sich ausprobieren können. Für die größeren Besucher stehen Fachleute mit Tipps, Bauanleitungen sowie Bastelsätzen bereit. Auch einen Flugsimulator haben Organisatoren für die angehenden Piloten bestellt.

Geöffnet ist die Weinberghalle an der Zehdenicker Straße 30 am Sonntag, 13. Januar, von 10 bis 15 Uhr.(veb)