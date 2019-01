Schüler sammeln für den Gnadenhof

Markus Kluge

Neuruppin/Kolrep (MOZ) Ganz viel Herz haben die Schüler der Neuruppiner Montessori Grundschule in der Vorweihnachtszeit bewiesen. Sie spendeten 1 200 Euro für einen Gnadenhof in Kolrep (Prignitz).

„Sie sind nicht ,nur’ Tiere. Sie haben ein Herz, das schlägt. Eine Seele, die fühlt und ein Leben, das leben will“ – dieses Motto haben Viert- bis Sechstklässler für ihre diesjährige Spenden-Aktion gewählt. In einer extra dafür eingerichteten Weihnachtswerkstatt bereiteten die Schüler am Vortag des ersten Schulhof-Weihnachtsmarktes, dessen Erlös gespendet werden sollte, unter anderem Teig für Knüppelbrot sowie Obst für Schokoäpfel, Schokoweintrauben und Obstspieße vor. Dafür wurde gebastelt, gebacken und letztlich alles von den Kindern auch an Ständen verkauft. Lieder, die beim Markt zu hören waren, kamen nicht aus der Konserve, sondern ertönten durch die geöffneten Fenster der Klassenzimmer, in denen sie gesungen oder mit Instrumenten dargeboten wurden. Große Unterstützung bei ihrer Aktion bekamen die Schüler auch von ihren Eltern und Lehrern.

Neben einigen Sachspenden für ihr Projekt nahmen die Kinder genau 990,36 Euro Spenden ein. Der Lions Club „Effi Briest“ stockte diese Summe noch auf. „Wenn die Jüngsten unserer Gesellschaft uns Erwachsenen zeigen, wie leicht Hilfe ist und wie viel Spaß sie machen kann, dann muss man mitziehen. Man muss ihnen den Rücken stärken, sie wertschätzen und das, was sie tun, anerkennen“, so Club-Präsidentin Liane Lange-Neiß.

Die Spenden kamen dem Gnadenhof zu Gute, der vom Tapsi-Verein betrieben wird. Auf dessen Areal finden verstoßene, kranke und alte Tiere ein neues Zuhause. In den Vorjahren lebten bis zu 60 Tiere auf dem Gnadenhof. Heute sind es etwa 35, darunter Hunde, Katzen, Pferde und Esel. (kus)