OHC steht im Endspiel: „Das ist so geil“

Stefan Zwahr

Potsdam (MOZ) Die zweite Männermannschaft des Oranienburger HC steht im Endspiel um den Landespokal. Beim Final Four in Potsdam setzte sich der Spitzenreiter der Verbandsliga am Sonnabend gegen den zwei Klassen höher spielenden Grünheider SV mit 26:25 durch. Zur Pause hatten die Kreisstädter mit 14:8 in Führung gelegen.

Gegner im Finale am Sonntag ist der MTV Altlandsberg oder die HSG RSV Teltow-Ruhlsdorf. Das Spiel beginnt in der MBS-arena in Potsdam um 16 Uhr.

Gegen Grünheide lagen die Oranienburger nur in der Anfangsphase zurück (0:2/3.). Beim 3:3 glich der abstiegsbedrohte Oberligist zum letzten Mal aus. Der OHC, bei dem einige Spieler aus der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz kamen, dominierte das Spiel und zog über 5:3 (8.), 7;4 (13.), 10:5 (20.) und 12:7 (23.) davon.

In der 37. Minute stand es 17:11. Doch es wurde noch einmal spannend: 19:16 (44.), 21:17 (46.), 21:20 (49.). Der OHC zog zwar wieder auf 24:21 (53.) und 26:23 (58.) davon, doch der Gegner machte 87 Sekunden vor dem Abpfiff den Anschlusstreffer und sorgte für eine dramatische Schlussphase.

Beste Werfer beim OHC waren Dennis Leroy Schmöker (8) und Paul Otto (5).

STIMMEN ZUM SPIEL

Silio Krause, Trainer: Wir haben es unnötig spannend gemacht. Du bist weit vorn, das Finale kommt immer näher. Du denkst, es kann nicht mehr viel passieren. Aber im Finale ist alles möglich. Da kannst du auch Übergang werden und zum Schluss als der Verlierer dastehen. Darum haben es die Jungs schon gut gemacht. Die Leute aus der Ersten sind dabei nicht automatisch ein Garant für den Erfolg. Dadurch, dass Du immer auf allen Positionen funktionieren musst, muss eine gewisse Verbindung zwischen erster und zweiter Mannschaft da sein. Zwei gemeinsame Einheiten im Training bedeuten nicht, dass man sich auswendig kennt. Das hat man in gewissen Phasen gesehen. Es war wichtig, dass die Jungs bei waren. Aber auch die Jungs von der Zweiten, wie sie sich gefreut haben über jeden gewonnenen Ball, das ist das, wo wir hinwollten. Das haben sie sehr gut umgesetzt.

Philipp Jaß: Wir haben im Vorfeld gar nicht darüber nachgedacht, ob wir eine Chance haben. Wir wollten unser Bestes geben. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet, dass es noch einmal so eng wird. Grünheide kam gut zurück und es war stark, dass wir es am Ende so "gerettet" haben. Ich denke, auch nach der ersten Halbzeit könnten wir immer noch sagen, dass wir ein paar Fehler gemacht haben. Aber es war auf jeden Fall eine starke Leistung. Wir sind verdient im Finale. Das ist so geil.

Paul Porath, Torwart: Vor dem Spiel haben wir gedacht dass es ein hartes, enges und umkämpftes Spiel wird. Das wurde es auch zum Ende. Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir eine solide Abwehr gestellt und sind gute Gegenstöße gelaufen. In der 30. Minute fielen wir in ein kleines Loch und dachten vielleicht, das Spiel ist gelaufen. Dann hat so ein bisschen die Spannung gefehlt. Das hat der Gegner sofort bestraft. Dann wurde es eng und es kam das Flattern.