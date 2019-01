Nur die kleine Hexe ist stark gefragt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mit sechs Veranstaltungen gastieren die SchulKinoWochen Ende Januar im Fürstenwalder Kino Union. Das Programm reicht vom neuesten „Pettersson und Findus“-Abenteuer bis zur Komödie „Sonnenallee“.

Bislang ist nur ein Film gut nachgefragt. „Aus der Erich-Kästner-Schule kommen 100 Schüler, um ‚Die kleine Hexe’ zu sehen“, sagt Jürgen Bretschneider vom Büro Filmernst. Eintritt pro Schüler: 3,50 Euro; zwei Begleiter pro Klasse sind frei.

Am 23. Januar, 9 Uhr, läuft „Pettersson und Findus – Findus zieht um“, 11.30 Uhr, „Sonnenallee“; am 24. Januar, 9 Uhr, „Wall E – Der Letzte räumt die Erde auf“, 11.15 Uhr, „Das Mädchen Wadjda“; am 25. Januar, 9 Uhr, „Die kleine Hexe“, 11.15 Uhr, „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“. Kontakt: anmeldung@filmernst.de oder Tel. 03378 209162.